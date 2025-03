Adolfo é indicado para assumir vice-liderança de bancada na Alba

Adolfo Menezes - Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

O nome do ex-presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Adolfo Menezes (PSD), foi indicado para ocupar a vice-liderança da bancada de situação da Casa, ao lado do líder Rosemberg Pinto (PT).

Conforme documento que oficializa o pedido, a indicação foi feita por Rosemberg à atual presidente da Alba, Ivana Bastos (PSD).

A movimentação do jogo de cadeiras com Adolfo ocorre após a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) bater o martelo sobre a liminar de Gilmar Mendes, que barrou o terceiro mandato do deputado como presidente da Alba.

Vice-presidência da Alba

Vago desde que Ivana foi alçada à presidência no lugar de Adolfo, o cargo de 1º vice-presidente da Alba poderá ser ocupado pelo líder do governo Jerônimo Rodrigues (PT), Rosemberg Pinto. A informação foi obtida pelos portais A TARDE e MASSA!, e confirmada com pessoas próximas ao deputado.

A tendência é que a Alba realize nas próximas semanas uma eleição tampão, uma vez que o regimento interno prevê vacância do posto, sem alterar a ordem da mesa diretora. Assim, o o 2º vice-presidente, Marquinho Vianna (PV), permanece no cargo para o qual foi eleito, sem ser promovido a 1º presidente.