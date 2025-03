Projeto propõe tempo limite de mandato para diretores de escolas

Salas de aulas na rede estadual da Bahia - Foto: Memo Soul/Ascom SEC

Diretores e vice-diretores das escolas da rede estadual de ensino da Bahia podem ser limitados na gestão a quatro anos consecutivos no cargo. A possível nova regra foi encaminhada à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

O projeto, enviado pelo deputado estadual Hilton Coelho, prevê promover uma maior renovação da liderança escolar. Ao todo, as gestões serão limitadas a dois anos, com uma única recondução para um novo período de mais dois anos, totalizando no máximo quatro anos seguidos.

“A limitação do tempo de gestão e a possibilidade de recondução uma única vez asseguram que novas abordagens pedagógicas e administrativas possam ser implementadas de forma periódica. Além disso, a proposta visa fortalecer a gestão democrática, permitindo mais participação da comunidade escolar na escolha e avaliação dos gestores, o que contribui para uma educação pública de qualidade mais acessível a todas as pessoas”, indica a proposta em justificativa.