Concurso para agente penitenciário do Estado tem resultado divulgado

O Edital Seap 02/2024 foi publicado em junho de 2024, com a oferta de 287 vagas; as provas foram aplicadas no dia 15 de setembro de 2024 - Foto: Divulgação | SEAP

O governo da Bahia, por meio da Secretaria da Administração (Saeb), publicou nesta terça-feira, 11, o resultado final do concurso público para preenchimento de 287 vagas de agente penitenciário do Estado (Edital Seap 02/2024). A relação dos aprovados está publicada no Diário Oficial do Estado (DOE).

O próximo passo é a convocação para a realização de exame pré-admissional – uma etapa a ser realizada pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap).

Além do resultado final e da homologação do concurso, os candidatos também podem consultar o resultado definitivo do procedimento de heteroidentificação e o resultado definitivo da perícia médica.

As publicações estão disponíveis – além de no Diário Oficial – no RH Bahia (www.rhbahia.ba.gov.br) e no site da empresa organizadora, a Fundação Getulio Vargas (https://conhecimento.fgv.br/concursos/seapba24).

O Edital Seap 02/2024 foi publicado em junho de 2024, com a oferta de 287 vagas para a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), sendo 187 para a ampla concorrência, 86 para candidatos que se autodeclararam negros (negros/pardos) e 14 para pessoas com deficiência. As provas foram aplicadas no dia 15 de setembro de 2024.