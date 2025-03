Jovem de 18 anos é preso suspeito de matar sobrinho na Bahia

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Feira de Santana - Foto: Divulgação/Polícia Civil da Bahia

Um jovem de 18 anos foi preso nesta segunda-feira, 10, por suspeita de assassinar a tiros o próprio sobrinho, identificado como Jadson Oliveira de Jesus, de 23 anos, em Riachão do Jacuípe, na Bahia. O crime ocorreu em novembro do ano passado.

De acordo com a Polícia Civil, o rapaz foi morto no povoado de Ponto Novo, na zona rural do município. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira de Santana, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo as investigações, o suspeito atirou contra a vítima na presença de diversos familiares, entre eles, a avó de Jadson. De acordo com o g1, o caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Feira de Santana.

Conforme a polícia, a motivação do crime está relacionada com o tráfico de drogas. O suspeito, que não teve nome divulgado, foi submetido aos exames de praxe e está à disposição do Poder Judiciário.