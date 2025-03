Ex-vereador e medalhista são nomeados em novos cargos na prefeitura

Felipe Lucas e Edvaldo Valério foram noemados para novas funções na prefeitura de Salvador - Foto: Secom-PMS / Joá Souza-Ag. A TARDE

O ex-vereador Felipe Lucas (PSDB) foi nomeado para uma nova função na prefeitura de Salvador. O ex-diretor geral de Esportes e ex-secretário de Ordem Pública (Semop) agora assume como diretor geral, da Secretaria de Relações Institucionais e Internacionais, da Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre).

Ele entra no lugar do ex-nadador Edvaldo Valério, que foi nomeado para a gerência de Gestão de Esportes Aquáticos da Sempre. Valério foi o primeiro nadador nero a representar o Brasil nos jogos olímpicos e conquistou a medalha de bronze nas Olimpíadas de Sidney (Austrália), em 2000.

As mudanças vieram em meio a última leva de alterações no primeiro escalão do governo Bruno Reis (União Brasil), promovida na segunda-feira, 10. Décio Martins, que ocupava o cargo de gestor da Transalvador, assumiu a Secretaria de Ordem Pública (Semop). No seu lugar, foi nomeado Diego Brito, o chefe de Gabinete do presidente da Câmara Municipal, Carlos Muniz.

Alexandre Tinoco, que estava na Semop, irá comandar a Secretaria de Gestão (Semge) e o interino da pasta, Daniel Ribeiro, voltará para a subsecretaria da Fazenda (Sefaz) e a diretoria de Previdência municipal.

Já a nova secretaria do Mar será administrada pela ex-vereadora e chefe da Secretaria de Relações Institucionais e Internacionais do Palácio Thomé de Souza, Andréa Mendonça, irmã do deputado federal e presidente estadual do PDT na Bahia, Félix Mendonça Júnior.