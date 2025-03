Exposição fotográfica dá visibilidade a vítimas de violência doméstica

Fotos estão expostas em shopping - Foto: Clara Pessoa | AG. A TARDE

Durante todo o mês de março, o Shopping Piedade, em Salvador, recebe a exposição 'Rompendo o Silêncio', que traz visibilidade às histórias de mulheres que enfrentaram a violência doméstica.

A mostra, localizada no piso L3, na entrada da Junqueira Ayres, está aberta ao público até 31 de março, acompanhando o horário de funcionamento do centro de compras.

A exposição apresenta algumas das fotografias que constam no inquérito policial do caso da ativista Clara Martins. Em julho de 2022, em Alagoinhas, Clara foi vítima de violência doméstica pelo então companheiro. Ela chegou a ser torturada por 12 horas com uma espada samurai, além de ser submetida a outras agressões.

As seis fotos da exposição foram escolhidas por outras mulheres que são parceiras e apoiadoras da causa do combate à violência contra a mulher. Para Clara, a exposição é uma oportunidade de gerar reflexão. “É sobre dar atenção à essa covardia que faz vítimas diretas e indiretas. É uma parceria com o Shopping para falar sobre esse tema, abrir esse espaço e fortalecer o propósito de educação, prevenção e combate à violência”, disse Clara Martins.

Uma das mulheres que faz parte da exposição é a influenciadora digital Mani Reggo, que disse estar à disposição para o que for preciso. “É muito difícil romper o ciclo da violência e manter ele rompido. Passei por muitas coisas na vida e encontrei pessoas que me ajudaram, quero fazer o mesmo por outras mulheres”, disse.

Faça parte

A iniciativa também busca destacar as ações do Instituto Clara Martins, entidade que oferece apoio a mulheres vítimas de agressões, e arrecadar itens de higiene pessoal para serem doados às assistidas pela instituição. “Nós temos o que chamamos de kit dignidade, com absorvente, sabonete, escova e pasta de dente; podem trazer essas doações até aqui”, pediu Clara.

A ação também recebe doações de materiais escolares para apoiar as instituições que cuidam dos filhos dessas mulheres. Outra maneira de ajudar é adquirindo o livro "Caso Chiara: Rompendo o Silêncio". A obra, apesar de ser uma ficção, é inspirada na experiência real da própria autora, que utilizou o nome fictício de Chiara para contar sua história de sobrevivência. O livro é escrito por Clara e pela escritora e poeta Rafaela Lobo e estará disponível para compra no próximo dia 19 de março, no mesmo espaço onde rola a exposição, quando vai rolar uma roda de conversa. O livro custa R$ 50.