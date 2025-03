Inovações impulsionam avanço na geração de energia solar

Inovações devem reduzir cerca de 40% nos custos de instalação e mão de obra - Foto: Divulgação

A energia solar se apresenta como uma alternativa importante no contexto brasileiro, e a Braskem, maior produtora de resinas termoplásticas das Américas, tem liderado projetos que visam tanto aumentar a produtividade quanto reduzir significativamente os custos de instalação e mão de obra. As soluções desenvolvidas pela empresa incluem desde a utilização de painéis solares sobre lâminas d'água até a instalação de lastros solares e tecido reflexivo no caso da geração de energia solar terrestre.

“Soluções como estas aumentam, em média, 15% da produtividade na geração de energia, reduzem o custo da instalação da estrutura de energia solar e levam sustentabilidade para esse mercado que cresce aproximadamente 50% ao ano”, afirma Renato Augusto Yoshino Lima, diretor de Negócios de Agronegócio, Infraestrutura e Indústrias da Braskem para a América do Sul.

No projeto para a geração de energia sobre a lâmina d’água, por exemplo, a Braskem fez parceria com a Unipac, empresa focada na transformação de polímeros, para instalar usinas flutuantes de energia solar na represa Billings, localizada na região Sul da Grande São Paulo. A instalação de fácil montagem conta com flutuadores de PEAD e manutenção simples, o que permite aumentar em torno de 15% a geração de energia em comparação às usinas de solo.

E, em termos de redução do impacto ambiental, o formato da instalação dos espelhos d’água se mostra muito mais sustentável, já que não necessita de grandes áreas e pode ser colocado longe das margens, o que evita a maior erosão da terra, além de reduzir a evaporação da água nos locais onde estão as instalações. Além disso, a estrutura do projeto na Billings tem capacidade de 7MWp e permite atender aproximadamente 35.000 pessoas. “Temos mapeado também uma expansão neste projeto de 8,4MWp, prevista para os próximos meses, o que permitirá a geração de energia equivalente ao consumo de 77.000 habitantes”, diz Yoshino.

Mais inovações e parcerias

A Braskem, em parceria com a Fortlev Solar, desenvolveu os lastros solares, estruturas leves e resistentes de polietileno para suportar painéis fotovoltaicos. Esses lastros, que podem ser preenchidos com materiais como terra e areia, reduzem os custos de mão de obra em até 40% e o tempo de instalação em 50%. Eles também são móveis, permitindo o uso temporário ou em áreas pouco aproveitadas. O projeto foi premiado como inovação do ano na Rotoplas 2024, em Chicago.

Além disso, a Braskem colaborou com a Rafitec para criar um tecido reflexivo que aumenta a produção de energia solar em até 10%. O tecido reflete mais luz para os painéis bifaciais, reduzindo custos com capina e limpeza, e melhora a eficiência da geração de energia.