Mulher fica nua e causa confusão durante voo nos Estados Unidos

CONFUSÃO NO AR

A mulher foi retirada do voo e foi transportada para o Centro Neuropsiquiátrico - Foto: Reprodução rede social

Uma mulher causou uma confusão em um voo ao ficar nua e gritando enquanto andava de um lado para o outro dentro do avião após um voo de Houston para Phoenix, nos Estados Unidos, decolar na tarde de segunda-feira passada, dia 3. Por conta da situação, o avião retornou ao aeroporto.

O voo do Aeroporto Hobby, em Houston, atrasou mais de uma hora por conta da situação. A mulher foi retirada do voo e foi transportada para o Centro Neuropsiquiátrico do Hospital Harris Health Ben Taub, em Houston, para avaliação médica.

O voo era da Southwest Airlines, que divulgou um comunicado na quinta-feira, 6, informando ter ocorrido uma "situação de cliente a bordo" e que as equipes da empresa entraram em contato com os clientes que estavam a bordo do voo 733 para se desculpar pelo atraso na viagem.