Trump diz que prisão de líder estudantil pró-palestino foi 'a primeira de muitas'

Donald Trump tem tomado medidas consideradas polêmicas - Foto: Roberto Schimdt / AFP

O presidente americano, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (10) que a prisão de Mahmoud Khalil, líder dos protestos pró-palestinos do ano passado na Universidade de Columbia, em Nova York, foi "a primeira prisão de muitas".

"Sabemos que há mais estudantes na Columbia e em outras universidades do país que se envolveram em atividades pró-terroristas, antissemitas e antiamericanas, e o governo Trump não tolerará isso", escreveu o presidente em sua rede Truth Social.

Khalil, um dos nomes mais conhecidos nos protestos estudantis que eclodiram no ano passado contra a guerra de Israel em Gaza, foi preso por autoridades de imigração no fim de semana.

O Departamento de Segurança Nacional disse que a prisão foi em resposta às "ordens executivas do presidente Trump que proíbem o antissemitismo e em coordenação com o Departamento de Estado".

No momento de sua prisão, Khalil tinha um "green card", uma autorização de residência permanente nos Estados Unidos, de acordo com o sindicato Student Workers of Columbia.

Em sua mensagem, Trump ameaçou aplicar as mesmas medidas contra outros manifestantes no campus, a quem acusou, sem provas, de serem "agitadores pagos".

"Encontraremos, prenderemos e deportaremos esses simpatizantes terroristas do nosso país (...) para nunca mais voltarem", escreveu ele.

A União Americana pelas Liberdades Civis (ACLU) classificou a detenção como "sem precedentes, ilegal e antiamericana".

"As ações do governo têm claramente a intenção de intimidar e desencorajar a expressão de uma parte do debate público", declarou Ben Wizner, diretor do Projeto de Expressão, Privacidade e Tecnologia da ACLU.

A detenção também gerou indignação na ONU. O porta-voz do secretário-geral da ONU, António Guterres, declarou nesta segunda-feira que "é crucial enfatizar a importância de respeitar o direito à liberdade de expressão e o direito de reunião pacífica".

Vários campi dos EUA, incluindo Columbia, foram palco de protestos estudantis no ano passado contra a guerra de Israel em Gaza, desencadeada pelo ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023.