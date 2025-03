Preço do petróleo é atingido por temores de recessão nos EUA

Donald Trump conversa com jornalistas - Foto: ROBERTO SCHMIDT/AFP

Os preços internacionais do petróleo caíram nesta segunda-feira (10) devido a temores de recessão nos Estados Unidos, em meio a preocupações no mercado sobre um possível desequilíbrio entre oferta e demanda.

No mercado de Londres, o preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em maio recuou 1,54%, fechando a 69,28 dólares.

Já em Nova York, o barril do West Texas Intermediate (WTI) para entrega em abril perdeu 1,51%, sendo cotado a 66,03 dólares.



Os operadores "estão se ajustando" às preocupações sobre a saúde da economia americana, que estão impactando os mercados financeiros, destacou Robert Yawger, analista da Mizuho USA, à AFP.

As declarações do presidente Donald Trump no fim de semana também não ajudaram a acalmar os mercados.

Em uma entrevista divulgada no domingo, Trump evitou prever se haverá ou não uma recessão nos Estados Unidos este ano.

"Detesto prever coisas assim", disse à Fox News, quando questionado diretamente sobre a possibilidade de uma recessão na economia americana em 2025.

"Estamos em um período de transição, porque o que estamos fazendo é muito grande. Estamos trazendo a riqueza de volta para os Estados Unidos", afirmou. "Isso leva um pouco de tempo", acrescentou o republicano.

O secretário de Comércio de Trump, Howard Lutnick, foi mais enfático ao ser perguntado no domingo sobre a possibilidade de uma contração econômica.

"Absolutamente não", respondeu ao programa "Meet the Press", da NBC, quando questionado se os americanos deveriam esperar uma recessão.

"Trump não usou a palavra 'recessão', mas é nisso que os mercados financeiros estão pensando", afirmou Arne Lohmann Rasmussen, da Global Risk Management.

Como resultado, "estamos nos aproximando do nível mais baixo desde a semana passada", quando o preço do petróleo atingiu mínimas em anos, destacou Yawger.

O analista "duvida" que o piso do WTI seja de 65 dólares, considerando "todos os problemas que o mercado enfrenta".

"Os barris de petróleo da Opep+ voltarão ao mercado em abril, há destruição da demanda devido às tarifas, o pico da demanda chinesa já passou, entre outros fatores", explicou Yawger.