Katy Perry fará viagem ao espaço em primeira missão 100% feminina

A cantora Katy Perry - Foto: Reprodução/Instagram

A cantora Katy Perry vai embarcar em uma missão espacial, com uma tripulação 100% de mulheres, ainda este ano. A artista embarcará no foguete New Shepard, da empresa Blue Origin, de Jeff Bezos.

A viagem levará, ainda, nomes como Gayle King, apresentadora do CBS Mornings Gayle King; a jornalista e empresária Lauren Sánchez, noiva de Bezos; Aisha Bowe, ex-cientista de foguetes da Nasa; a ativista dos direitos civis Amanda Nguyen e a produtora de cinema Kerianne Flynn.

A viagem marcará o 11º voo espacial humano da Blue Origin, apelidado de Missions NS-31. Até hoje, 52 pessoas já foram até a Linha de Kármán, a 100 km da Terra, ponto que marca a separação entre a atmosfera e o espaço sideral.

Anteriormente, outras celebridades e magnatas da tecnologia já embarcaram nos foguetes de Jeff Bezos, como o ator William Shatner, em 2021. Além do protagonista de Jornada nas Estrelas, estavam a bordo o cofundador do Planet Labs, Chris Boshuizen; o cofundador da Medidata, Glen de Vries, e Audrey Powers, vice-presidente de missões e operações de voo da Blue Origin.

Essa é a primeira vez em 62 anos que mulheres viajam ao espaço sem um homem a bordo. A última vez ocorreu em 1963, quando a cosmonauta soviética Valentina Tereshkova tornou-se a primeira mulher no espaço. Sozinha, ela tecnicamente constituiu a primeira e única tripulação exclusivamente feminina a deixar a Terra até agora.

Já Sally Ride se tornou a primeira mulher americana no espaço em 1983.

A nave espacial da Blue Origin é totalmente automatizada e não requer piloto a bordo. Ao todo, a viagem deverá durar entre 10 e 11 minutos. Segundo informações, nenhuma das passageiras sairá do foguete para uma caminhada espacial.