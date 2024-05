Empresa espacial de Jeff Bezos levará turistas ao espaço neste domingo | A TARDE

A Blue Origin, empresa de foguetes de Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo, pretende reiniciar os voos de turismo especial na manhã deste domingo, 19. O último voo tripulado do empreendimento do bilionário foi em agosto de 2022.

Batizada de NS-25, a missão será formada por seis pessoas e acontecerá às 10h30, no horário de Brasília. A nave New Shepard vai sobrevoar o espaço sideral por cerca de 10 minutos.

A pausa nas operações na empresa aconteceu após um acidente em setembro de 2022. Na época, um foguete da Blue Origin caiu devido a uma falha técnica logo após o lançamento. A nave não estava tripulada e não houve feridos.

O último voo da empresa ocorreu em dezembro de 2023, levando experimentos científicos através da missão NS-24. Nenhuma pessoa estava a bordo.



