Por um fio! Homem sobrevive após ser atropelado por trem no Peru

Em uma cena impressionante flagrada por câmeras de segurança, um homem sobreviveu após ser atropelado por um trem em Lima, no Peru, no sábado, 8.

Imagens flagraram o momento em que o trem se aproxima e o homem, deitado nos trilhos e aparentemente dormindo, é atingido. É possível ver o veículo passando por cima dele e, depois, ele se levantando e algumas pessoas ao redor.

#Ate Sujeto en aparente estado de ebriedad se queda dormido en los rieles del tren y es atropellado. Fue auxiliado por serenos de la municipalidad. pic.twitter.com/aGNySWOVrm — Kevinn Garcia (@KevinnGarcia1) March 8, 2025

Ele apoiou a cabeça sobre os trilhos e permaneceu imóvel até o momento do impacto. No instante em que o trem passou sobre ele, o homem rolou para baixo do veículo e ficou nessa posição por alguns segundos.

De acordo com a mídia local, uma autoridade entrevistada afirmou que a vítima, identificada como Juan Tello Bonilla de 28 anos, estava alcoolizada.

A polícia e uma ambulância foram encaminhadas até o local e o homem foi levado para um hospital. Em uma foto, é possível ver a mão esquerda dele machucada.