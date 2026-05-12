Nunes Marques preside as eleições. Estarão as urnas sob suspeita?

Ministro Nunes Marques conversando com Cristiano Zanin - Foto: Antonio Augusto | STF

Se quem ordenou a PF a investigar o senador Ciro Nogueira (PP), que é bolsonarista, foi André Mendonça, que virou ministro do STF por indicação de Bolsonaro, as eleições deste ano têm na presidência do TSE Kássio Nunes Marques, outro ministro do STF indicado por Bolsonaro.

A questão: Bolsonaro e os bolsonaristas que tanto botaram as urnas eletrônicas sob suspeita vão fazer o mesmo agora com um coligado na presidência do TSE?

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Nunes Marques busca se vacinar. Está pedindo a todos os estados que mandem fazer um pente fino nas urnas. Depois, fará um teste público para todos verem que está tudo limpinho.

Suspeita zero – Claro que as urnas eletrônicas, da forma que são, deixam margem para algum tipo de suspeita. Pelo modelo, confia-se plenamente no aparato eletrônico, como se eles não pudessem sofrer nenhum tipo de manipulação.

Se diz, por exemplo, que em qualquer transação comercial que se paga com cartão, a máquina emite um recibo de papel. E por que não implantar um modelo em que você crava o número do voto, a máquina dá o recibo, que pode ser colocado em outra urna. Qualquer dúvida, é só conferir.

Técnicos dizem que esse seria o melhor dos modelos, mas a Justiça, que já cogitou isso, argumenta que ficaria caro demais, sem falar nos atrasos que o caso poderia render, já que os pedidos de recontagem passariam a integrar as rotinas jurídicas.

Seja como for, o fato é que Nunes Marques está atento. Agora, é ver o que os bolsonaristas vão dizer.

Wenceslau e a aposta no PCdoB

Já que a deputada estadual Olívia Santana (PCdoB) vai disputar uma vaga de federal, Wenceslau Júnior, advogado e professor universitário, duas vezes vereador em Itabuna, e também vice-prefeito, está botando o pé na estrada confiante em conquistar uma vaga na Alba.

Ele lançará a candidatura amanhã (17h30), no Ginásio dos Bancários, na Ladeira dos Aflitos, em Salvador. Diz que confia muito nos 30 anos de militância.

IGHB debate a democracia

Eliana Calmon, ministra aposentada do STJ, e Joaci Góes, advogado, jornalista e escritor, são as figuras centrais do debate que ocorrerá nesta quinta (16h) no Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB).

O evento é Organizado pelo Movimento Nacional por Eleições Direitas no Conselho Federal da OAB. Há cinco coordenadores: Duval Ramos Neto, Newton Cleyde Peixoto, Sílvia Cerqueira, Ricardo Nogueira e Paulo Borba Costa.

Ivana Bastos e a surpresa com a arte de D. Marília

O pai da deputada Ivana Bastos (PSD), presidente da Alba, o ex-deputado Fernando Bastos, morreu no dia 6 de dezembro de 2024. Dias depois, precisamente em 24 do mesmo mês, foi a vez da mãe, Marília Bastos.

Ao chegar na Alba para celebrar o Dia das Mães, Ivana teve uma bela surpresa. O fotógrafo Osmar Gama preparou uma série de fotografias e obras de D. Marília, que também era artista plástica. E ela se emocionou.

– Agradeço o carinho e a surpresa. Chegar aqui e ver uma linda foto de minha mãe, além da arte dela. A palavra que tenho é gratidão. É muito difícil perder pai e mãe e nessas datas vem uma dor no coração, é um luto e uma saudade diários.

REGISTROS

Adolfo em pauta

É hoje (10h) que a CCJ da Alba realiza a sabatina do deputado Adolfo Menezes (PSD) para o Tribunal de Contas dos Municípios (TCM). Dizem entre colegas que os ventos sopram 100% a favor dele desde sempre.

Adolfo em pauta 2

E sompram mesmo. A vaga é da Alba, e ele teve 60 dos 63 deputados assinando. Detalhe curioso: a vaga que ele vai ocupar, é a do conselheiro Chico Neto, que só estará disponível a partir de 9 de agosto, quando ele se aposentará. Adolfo será aprovado para vaga que ainda não vagou, caso único na história.

Loucos por antigos 1

Eunápolis incorporou ao calendário o Encontro de Carros Antigos, que no último fim de semana realizou a 7ª edição, com sucesso, promovido pela associação Loucos por Antigos, com apoio da prefeitura.

Loucos por antigos 2

Marcus Gontijo, presidente da Loucos por Antigos, diz que o encontro, nascido da troca de conversa com simpatizantes da ideia, veio para ficar. Reúne gente de toda a região desde 2016, com um detalhe: “Os carros antigos estão cada vez mais antigos”. Os simpatizantes, também.