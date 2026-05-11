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NOVO COMANDO

TSE entra em nova fase sob gestão de ministros indicados por Bolsonaro

Kassio Nunes assume presidência da Corte e terá André Mendonça como vice

Ane Catarine
Por

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Ministros Nunes Marques e André Mendonça
Ministros Nunes Marques e André Mendonça - Foto: Antônio Augusto/TSE

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) entra em uma nova fase a partir desta semana, passando a ser comandado por dois ministros indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O ministro Kassio Nunes Marques assume a presidência da Corte na terça-feira, 12, e terá como vice o ministro André Mendonça.

Os dois ficarão à frente do TSE durante as próximas duas eleições: 2026 e 2028.

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A mudança ocorre após a saída antecipada da ministra Cármen Lúcia, indicada ao Supremo Tribunal Federal (STF) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ela deixará a presidência da Corte quase cinco meses antes do primeiro turno das eleições.

Ao anunciar a antecipação da saída, Cármen afirmou que a medida buscava garantir uma transição com “equilíbrio e calma” no comando do tribunal.

Ausência de mulheres

Com a mudança, o TSE também deixará de ser presidido por uma mulher. A expectativa é que uma nova presidente mulher só volte ao comando da Corte daqui a pelo menos 18 anos, caso a vaga atualmente aberta no STF seja preenchida por uma ministra.

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Outras mudanças

A saída de Cármen Lúcia também abre espaço para a chegada do ministro Dias Toffoli ao TSE. A expectativa é que ele participe da sessão plenária prevista para quinta-feira, 14.

Vale ressaltar que Nunes Marques e André Mendonça devem permanecer no comando do tribunal até 2028. Quando o mandato acabar, Mendonça será o sucessor natural na presidência.

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