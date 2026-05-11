CLIMA DE ELEIÇÃO
Bolsonaro e Lula podem se encontrar na posse de Nunes Marques no TSE
Posse de ministro na Presidência da Corte Eleitoral será na terça-feira, 12
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A posse do novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Nunes Marques, na terça-feira, 12, pode ser marcada pelo encontro entre o presidente Lula (PT) e o seu antecessor no cargo, Jair Bolsonaro (PL).
Os dois mandatários foram convidados por próximo chefe da Corte eleitoral ao evento — o liberal, no entanto, está em prisão domiciliar e dependeria de uma decisão de Alexandre de Moraes para ir à sede do TSE.
Quem Nunes Marques vai substituir?
Antes de Nunes Marques, Cármen Lúciaestava na função de presidente do TSE. Porém, a magistrada antecipou a saída do cargo, que estava prevista para junho, para a semana passada.
Agora, a vice-presidência da Corte Eleitoral ficará com André Mendonça. Ambos os ministros foram indicados ao STF por Jair Bolsonaro e vão direcionar os trabalhos do TSE nas eleições deste ano.
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O que é o TSE?
Instância máxima da Justiça Eleitoral brasileira, o TSE é o órgão central responsável por organizar, fiscalizar e garantir a transparência das eleições no país.
A Corte trabalha em conjunto com os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs), que são responsáveis pela execução direta do processo eleitoral em cada estado.
Composição
O tribunal é formado por um colegiado de sete ministros, com mandatos de dois anos (renováveis por mais dois), vindos de diferentes origens para garantir imparcialidade:
- 3 ministros do Supremo Tribunal Federal (STF): O presidente e o vice-presidente do TSE são obrigatoriamente escolhidos deste grupo.
- 2 ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ): um deles ocupa o cargo de Corregedor-Geral Eleitoral.
- 2 juristas: advogados indicados pelo STF e nomeados pelo Presidente da República.
Quem são os atuais componentes do TSE?
Vindos do Supremo Tribunal Federal (STF):
- Kassio Nunes Marques
- André Mendonça
- Cármen Lúcia
Vindos do Superior Tribunal de Justiça (STJ):
- Antônio Carlos Ferreira
- Isabel Gallotti (atual Corregedora-Geral da Justiça Eleitoral)
Representantes da Classe dos Juristas (Advogados):
- Floriano de Azevedo Marques
- André Ramos Tavares
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