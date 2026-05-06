TCM: Alba formaliza convocação de Adolfo Menezes para sabatina na CCJ

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A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) formalizou a convocação do deputado estadual Adolfo Menezes (PSD) para a sabatina no colegiado na próxima terça-feira, 12, às 11h.

O ex-presidente da Alba será sabatinado em razão de sua candidatura ao cargo de conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA). Adolfo é candidato único para o cargo.

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A convocação foi formalizada pelo presidente da CCJ, Robinson Almeida (PT), em publicação no Diário Oficial do Legislativo desta quarta, 6.

A deputada Neusa Cadore (PT) será a responsável por relatar a indicação de Adolfo Menezes no colegiado, como antecipado por A TARDE.

Convocação de Adolfo para sabatina na CCJ | Foto: Reprodução | Alba

Expectativa

Em conversa com A TARDE, na manhã de terça, 5, o pessedista acredita que não deve ter problemas para ter seu nome aprovado inicialmente pela CCJ da Alba e, posteriormente, no plenário da Casa.

"Agradeço inicialmente a toda a classe política [...] ao governador Jerônimo Rodrigues, ao ministro Rui Costa, ao senador Jaques Wagner, a Otto Alencar, à presidente Ivana [Bastos] e aos meus colegas por, inicialmente, me darem o apoio total", afirmou Adolfo Menezes.

Cauteloso, o ex-presidente da Alba mencionou o quórum, isto é, número de deputados presentes no plenário, como um dos fatores que pode postergar a votação do seu nome no colegiado.

"Claro que vai depender de quórum qualificado, mas eu acredito que já na próxima semana, com a decisão da Comissão, meu nome possa ir a plenário ainda neste mês", acrescentou.

O rito

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) é responsável por aprovar a indicação de parte dos conselheiros dos Tribunal de Contas do Estado (TCE-BA) e do TCM-BA — o processo envolve votação em plenário.

No caso de Adolfo Menezes, na CCJ, ele passará por uma sabatina e, em seguida, terá seu nome apreciado.

Para a aprovação, ele precisa obter a maioria simples dos componentes do colegiado (5 de 9 membros). Atualmente, a Comissão é composta pelos seguintes deputados:

Robinson Almeida (PT) - presidente

Euclides Fernandes (PT)

Fabíola Mansur (PV)

Hassan (PP)

Luciano Ribeiro (União Brasil)

Neusa Cadore (PT) - relatora

Vitor Bonfim (PSB)

Sandro Régis (União Brasil)

Felipe Duarte (Avante)

Após essa fase, o nome dele passará pela avaliação de todos os deputados na Alba, no plenário da Casa. Neste momento, ele também vai precisar obter a maioria simples — 32 dos 63 deputados para garantir a aprovação e, assim, a ida ao TCM-BA.

Sucessora

Sendo favorito para ocupar a cadeira no Tribunal de Contas, Adolfo Menezes já encaminhou para onde vai seu espólio eleitoral.

A sua esposa, Denise Menezes, deve ser candidata a deputada estadual, garantindo a manutenção da cadeira do grupo, um dos principais da política da região de Campo Formoso.

Denise não é novata na política, já tendo concorrido a prefeita de Campo Formoso em 2024, em uma eleição marcada por um cenário polarizado. Na ocasião, o prefeito Elmo Nascimento (União Brasil) acabou reeleito.

Em 2022, quando ainda era presidente da Alba, Adolfo Menezes foi o terceiro deputado mais bem votado da Casa, registrando 107.747 votos