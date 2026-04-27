“Estúpida”: deputados baianos rebatem acusação de Eduardo Bolsonaro sobre eleições

A deputada estadual Olívia Santana (PCdoB) classificou nesta segunda-feira, 27, como “estúpidas” as acusações do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) sobre as eleições na Bahia, supondo que mesários estariam votando no lugar de pessoas ausentes.

A parlamentar baiana diz acreditar que as declarações do herdeiro do ex-presidente Jair Bolsonaro tem o único objetivo: descredibilizar o processo eleitoral brasileiro, que tornou-se referência no mundo.

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“Eu acho uma declaração estúpida, ele sempre contestar as urnas eletrônicas. Eles querem o retrocesso, voto no papel, porque assim fica mais fácil deles manipularem, fraudarem, só pode ser isso”, disse a comunista, que participa da apresentação da Bahia Farm Show, em Salvador.

"Fake News"

Já o seu correligionário, o deputado federal Daniel Almeida, que compareceu ao mesmo evento, optou por desmentir as declarações do seu ex-colega de Parlamento e reforçou a legitimidade das urnas eletrônicas.

“Os baianos e brasileiros já estão vacinados contra esse tipo de manifestação. Fake News. Mentira. Não tem nenhum dado, nenhum elemento que indique qualquer tipo de manipulação no processo eleitoral”, afirmou o também comunista.

Veja entrevista de Daniel Almeida

O que disse Eduardo Bolsonaro?

Na sexta-feira passada, 24, o ex-deputado federal afirmou, durante entrevista à Rede Comunica Brasil, que em muitos estados os votos são computados após as 17h, o que facilitaria a fraude.

“Vários votos, principalmente da Bahia, entram nos cômputos depois das 17h. Eu posso muito bem imaginar que os mesários em conluio, já que são os mesmos eleição após eleição, se for um bando de mesários de esquerda, que não tem valor nenhum para honestidade, ficam digitando os números dos ausentes, para votar por eles”, disse o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

TRE-BA desmente filho de Bolsonaro

A fala do filho “03” de Bolsonaro gerou repercussão no país, incluindo uma manifestação do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), que tratou de desmenti-lo.

“Os mesários e mesárias são cidadãos criteriosamente convocados e treinados pela Justiça Eleitoral, conforme determinação do Código Eleitoral (Lei nº 4.737/1965), e atuam com responsabilidade, sob rigorosa supervisão e com a presença de fiscais de partidos políticos durante todo o processo, além de demais integrantes da sociedade civil, o que contribui para coibir qualquer tipo de irregularidade no pleito", disse o órgão, em nota oficial.

Encerramento da votação

De acordo com a legislação eleitoral, a votação, em boa parte dos estados, é encerrada às 17h. No entanto, eleitores que já estiverem na fila até esse horário têm o direito garantido de votar. Por isso, é natural que votos ainda sejam registrados após a data prevista.

"O que não significa qualquer irregularidade. Após o encerramento da votação, os mesários de cada seção eleitoral encaminham, para apuração e totalização, os cartões de memória com os dados da votação, de eleitores e candidatos", explicou o TRE-BA.