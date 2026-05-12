COM FOLGA
Unanimidade: Adolfo Menezes avança para ser novo conselheiro do TCM
Ex-presidente da Alba obteve aprovação unânime na CCJ e segue para votação no plenário
A indicação do deputado estadual Adolfo Menezes (PSD) para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-BA) avançou nesta terça-feira, 12, na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA).
O parlamentar teve o nome aprovado por unanimidade na Comissão de Constituitção e Justiça (CCJ) da Casa, sob comando do deputado Robinson Almeida (PT).
Agora, com anuência da CCJ, a indicação de Adolfo será encaminhada para o plenário, onde o deputado precisa reunir pelo menos 32 votos. A deputada Neusa Cadore (PT) é a relatora da indicação.
A expectativa é de que Adolfo não encontre grandes entraves no plenário da Casa. Ele é candidato único para o cargo no TCM e chegou a reunir 60 assinaturas em seu requerimento de indicação, número substancialmente acima dos 13 apoios mínimos requeridos no Regimento Interno.
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A sabatina
Com a sala da CCJ cheia, o clima foi tranquilo durante a sabatina. O seu extenso currículo foi exaltado pelos deputados presentes, Adolfo chegou a ser questionado se poderia adotar um caráter punitivo no momento de apreciar as contas das prefeituras.
Como resposta, o ex-presidente da Alba afirmou que o papel do TCM-BA não é punir os prefeitos e ressaltou que algumas irregularidades são cometidas por desinformação dos gestores.
Na opinião do deputado, a Corte de Contas deve adotar um perfil educativo no momento da apreciação do balanço financeiro dos municípios.
Ainda não sei como o Tribunal de Contas tem tratado essas punições, mas eu acredito que isso não é papel da Corte. Já fui prefeito e sei que muita atitudes [de prefeitos] são tomadas por desconhecimento. É preciso reforçar o caráter educativo
"Isso me dá mais responsabilidade de continuar essa trajetória. Tenho muito orgulho muito de ter essa característica de tratar da mesma forma, todos com respeito", respondeu Adolfo.
O rito
A Alba é responsável por aprovar a indicação de parte dos conselheiros dos Tribunais de Contas do Estado (TCE-BA) e dos Municípios da Bahia (TCM-BA) — o processo envolve votação em plenário.
Após a sabatina da CCJ, o nome de Adolfo passará pela avaliação de todos os deputados na Alba, no plenário da Casa. Neste momento, ele também vai precisar obter a maioria simples — 32 dos 63 deputados para garantir a aprovação e, assim, a ida ao TCM-BA.
Quem avalia a indicação de Adolfo Menezes?
A avaliação sobre a indicação da candidatura do ex-presidente da Alba foi avaliada pelos membros da CCJ, são eles:
- Euclides Fernandes (PT)
- Felipe Duarte (Avante)
- Hassan (PP)
- Luciano Ribeiro (União Brasil)
- Neusa Cadore (PT)
- Robinson Almeida (PT) - Presidente da CCJ
- Sandro Régis (União Brasil)
- Vitor Bonfim (PSB)
Indicações bem-sucedidas
Na atual legislatura, três deputados, entre estaduais e federais, passaram pelo crivo da Alba e tiveram seus nomes aprovados para vagas abertas nos Tribunais de Contas.
Em março de 2024, o então deputado estadual Paulo Rangel (PT) tomou posse no Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA).
Ele foi indicado e aprovado pela maioria dos deputados da Alba (36 votos) e nomeado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT).
Em dezembro de 2025, foi a vez do então deputado federal Otto Filho tomar posse, mas no TCE-BA.
Ele teve o nome aprovado por unanimidade pela CCJ e, em plenário, obteve 43 votos favoráveis e apenas um contrário.
Já em fevereiro deste ano, o ex-deputado federal Josias Gomes tomou posse como conselheiro do TCE-BA.
O nome dele foi aprovado pelo plenário da Assembleia Legislativa em 22 de dezembro de 2025, com 39 votos favoráveis e 4 contrários.
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