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Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro: a relação que abalou o Brasil

Senador e fundador do Banco Master negociaram apoio a filme de Jair Bolsonaro

Anderson Ramos
Por
Flávio Bolsonaro aguarda desdobramentos das revelações de sua relação com Daniel Vorcaro.
Flávio Bolsonaro aguarda desdobramentos das revelações de sua relação com Daniel Vorcaro. -

A revelação das conversas entre o senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o fundador do Banco Master, Daniel Vorcaro, feita pelo site The Intercept Brasil, nesta quarta-feira, 13, abalou o país.

A reportagem publicada pelo site mostra que no início de 2025, o banqueiro se comprometeu com o senador a repassar um total de US$ 24 milhões (na época equivalentes a cerca de R$ 134 milhões) para financiar a produção de “Dark Horse”, o filme biográfico sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, pai de Flávio.

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De acordo com o site, pelo menos US$ 10,6 milhões — cerca de R$ 61 milhões, considerando a cotação do dólar nos períodos das transferências — haviam sido pagos entre fevereiro e maio de 2025, em seis operações, para financiar o projeto cinematográfico ligado à família Bolsonaro.

A notícia caiu como uma bomba no meio político. Há pouco tempo, Flávio não mencionava sua relação com Vorcaro e passou a defender a instalação da CPI do Master. Os diálogos revelados indicam proximidade entre os dois, o que gerou questionamentos sobre possível tráfico de influência.

Vale lembrar que Flávio Bolsonaro não é investigado no inquérito que apura os crimes contra o sistema financeiro cometidos por Daniel Vorcaro por meio do Banco Master.

Candidatura em risco

A notícia se espalhou com velocidade e não demorou para fazer estrago. Bolsonaristas sentiram o golpe e já passaram a considerar a retirada da candidatura de Flávio da corrida pelo Palácio do Planalto.

À CNN, o entorno do senador admite que já pensa em alternativas. O nome mais óbvio seria o da ex-primeira dama Michelle Bolsonaro, mas a relação dela com os filhos de Jair Bolsonaro é considerada péssima. Flávio e ela mal se cumprimentaram durante a posse de Kassio Nunes Marques no TSE, segundo relatos.

Nesse cenário, os aliados do senador dizem, porém, que ainda é preciso avaliar se o episódio ganhará tração política e que era necessário aguardar, porque há a expectativa também de que o Caso Master atinja o entorno do presidente Lula, em especial o PT da Bahia, dada a relação de petistas baianos com o ex-sócio de Daniel Vorcaro, Augusto Lima.

Cheiro de sangue

Se não bastasse a desconfiança entre os próprios aliados, Flávio ainda virou alvo dos outros presidenciáveis da direita. Renan Santos (Missão) atacou Flávio. "Só eu chamei o Flávio pela alcunha correta nestes meses: LADRÃO. Zema queria ser seu vice, gravava vídeos constrangedores. Caiado….quem?", provocou.

Romeu Zema (Novo) até pouco tempo cotado como vice de Flávio, também não poupou o senador. “Isso é imperdoável. É preciso ter credibilidade pra mudar o Brasil”, afirmou.

Ronaldo Caiado (PSD), também se pronunciou sobre o episódio em resposta à CNN. “O senador Flávio Bolsonaro deve responder aos questionamentos sobre o financiamento do filme e as relações com o dono do Master. Tudo que envolve Master e cifras milionárias precisa ser tratado com total transparência com a população”, cobrou.

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Admitiu

No final da tarde, Flávio Bolsonaro divulgou nota na qual admite ter pedido dinheiro ao fundador do Banco Master, Daniel Vorcaro, para financiar a produção da cinebiografia de Jair Bolsonaro.

No comunicado, o senador nega irregularidades e justificou que o que aconteceu foi "um filho, procurando patrocínio privado para um filme privado sobre a história do próprio pai". Ele também voltou a defender a instalação da CPI do Master.

"Não ofereci vantagens em troca. Não promovi encontros privados fora da agenda. Não intermediei negócios com o governo. Não recebi dinheiro ou qualquer vantagem. Isso é muito diferente das relações espúrias do governo Lula e seus representantes com Vorcaro. Por isso, reitero, CPI do MASTER JÁ', diz um trecho da nota.

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Daniel Vorcaro Dark Horse eleições 2026 Flávio Bolsonaro tráfico de influência

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