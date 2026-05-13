Veja reação de bolsonaristas ao áudio de Flávio e Vorcaro

Siga o A TARDE no Google

Senador Flávio Bolsonaro (PL). - Foto: Daniel Ramalho / AFP

A revelação da relação entre o senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o fundador do Banco Master, Daniel Vorcaro, causou a reação de bolsonaristas graúdos, nesta quarta-feira, 13.

O pastor Silas Malafaia disse que só vai se posicionar após ouvir as explicações do senador sobre o tema. “Vou aguardar a fala dele e me posicionar. Não sou omisso nem covarde, você pode ter certeza”, disse o pastor à coluna de Igor Gadelha do portal Metrópoles.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Para o mesmo veículo, o presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar da Costa Neto, ao ser questionado sobre o assunto reagiu sorrindo. Depois, disse não ter conhecimento. “Nunca ouvi falar disso“, afirmou.

Minutos depois da nota publicada por Flávio, a qual ele nega qualquer irregularidade, o PL divulgou comunicado afirmando que diz ter "confiança irrestrita" no filho no ex-presidente Jair Bolsonaro e que confia na versão apresentada por ele. Veja a nota na íntegra ao final da matéria.

Já o governador São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), se recusou a falar quando foi questionado em uma agenda. "Não é a pauta", desconversou.

➡️ Tarcísio se nega a comentar relação de Flávio e Vorcaro: “Não é pauta”. pic.twitter.com/XylMEy0ONG — Metrópoles (@Metropoles) May 13, 2026

Pedido de dinheiro

Uma reportagem do site The Intercept Brasil mostra mensagens, do início de 2025, nas quais o banqueiro se compromete com o senador a repassar um total de US$24 milhões (na época equivalentes a cerca de R$ 134 milhões) para financiar a cinebiografia.

De acordo com o site, pelo menos US$ 10,6 milhões — cerca de R$ 61 milhões, considerando a cotação do dólar nos períodos das transferências — haviam sido pagos entre fevereiro e maio de 2025, em seis operações, para financiar o projeto cinematográfico ligado à família Bolsonaro.

Veja a nota do PL na íntegra:

O Partido Liberal reitera que as explicações do senador Flávio Bolsonaro são claras e consistentes. Os fatos dizem respeito à busca de patrocínio privado para a produção de um filme igualmente privado, sem qualquer utilização de recursos públicos. O PL manifesta confiança irrestrita e apoio ao nosso pré-candidato à Presidência da República, certo da correção de sua conduta. Seguimos firmes e unidos, com responsabilidade e compromisso com a verdade. CPI do Banco Master já! Partido Liberal