Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

POLÍTICA

Presidenciáveis atacam relação de Flávio Bolsonaro e Banco Master

Declarações ampliaram desgaste após denúncias sobre repasses para filme do ex-presidente

Iarla Queiroz
Por
| Atualizada em
Flávio Bolsonaro
Flávio Bolsonaro -

A repercussão envolvendo o senador Flávio Bolsonaro e o financiamento milionário do filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro provou reaçõesdos presidenciáveis. Após a divulgação de mensagens e áudios entre o Flávio e Daniel Vorcaro, nomes que aparecem como possíveis candidatos ao Palácio do Planalto passaram a se manifestar publicamente.

As informações divulgadas pelo The Intercept Brasil apontam que o empresário Daniel Vorcaro teria prometido US$ 24 milhões, cerca de R$ 134 milhões na cotação da época, para financiar o longa 'Dark Horse', produção biográfica ligada à família Bolsonaro.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Renan Santos dispara contra Flávio Bolsonaro

Um dos que reagiram ao caso foi Renan Santos (MBL). Nas redes sociais, ele atacou Flávio Bolsonaro e também citou nomes ligados à direita brasileira.

“Só eu chamei o Flávio pela alcunha correta nestes meses: LADRÃO. Zema queria ser seu vice, gravava vídeos constrangedores. Caiado….quem?”, escreveu.

Romeu Zema chama episódio de “imperdoável”

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (NOVO), também comentou o episódio e criticou a postura do senador. “Isso é imperdoável. É preciso ter credibilidade pra mudar o Brasil”, afirmou.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Zema voltou a mencionar diretamente Flávio Bolsonaro.

“Flávio Bolsonaro, ouvir você cobrando dinheiro do Vorcaro é imperdoável. É um tapa na cara dos brasileiros de bem. Não adianta nada criticar as práticas de Lula e do PT e fazer a mesma coisa”, declarou.

Caiado cobra transparência sobre caso

O ex-governador de Goiás e pré-candidato ao Planalto, Ronaldo Caiado (PSD), também se pronunciou sobre o episódio em resposta à CNN.

“O senador Flávio Bolsonaro deve responder aos questionamentos sobre o financiamento do filme e as relações com o dono do Master. Tudo que envolve Master e cifras milionárias precisa ser tratado com total transparência com a população. O Brasil vive um momento em que a sociedade exige clareza nas relações entre agentes públicos, empresas e interesses privados”, disse Caiado.

Leia Também:

PATROCÍNIO

Flávio Bolsonaro admite que pediu dinheiro a Vorcaro para filme do pai
Flávio Bolsonaro admite que pediu dinheiro a Vorcaro para filme do pai imagem

FAFEN-BA

Petrobras garante US$ 3,5 bilhões na Bahia nos próximos 5 anos
Petrobras garante US$ 3,5 bilhões na Bahia nos próximos 5 anos imagem

TROCA?

Michelle Bolsonaro volta ao radar após revelação de relação de Flávio e Vorcaro
Michelle Bolsonaro volta ao radar após revelação de relação de Flávio e Vorcaro imagem

Caso aumentou pressão sobre aliados de Bolsonaro

A divulgação dos áudios e mensagens ampliou a pressão sobre aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro e provocou forte repercussão política nas redes sociais.

Segundo os registros divulgados pelo The Intercept Brasil, pelo menos US$ 10,6 milhões, cerca de R$ 61 milhões, já teriam sido transferidos entre fevereiro e maio de 2025 para a produção cinematográfica.

As mensagens incluem cronogramas de pagamento, comprovantes bancários e cobranças relacionadas às parcelas previstas para o projeto.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

CPI Banco Master Daniel Vorcaro Flávio Bolsonaro

Relacionadas

Mais lidas