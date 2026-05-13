POLÍTICA
Presidenciáveis atacam relação de Flávio Bolsonaro e Banco Master
Declarações ampliaram desgaste após denúncias sobre repasses para filme do ex-presidente
A repercussão envolvendo o senador Flávio Bolsonaro e o financiamento milionário do filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro provou reaçõesdos presidenciáveis. Após a divulgação de mensagens e áudios entre o Flávio e Daniel Vorcaro, nomes que aparecem como possíveis candidatos ao Palácio do Planalto passaram a se manifestar publicamente.
As informações divulgadas pelo The Intercept Brasil apontam que o empresário Daniel Vorcaro teria prometido US$ 24 milhões, cerca de R$ 134 milhões na cotação da época, para financiar o longa 'Dark Horse', produção biográfica ligada à família Bolsonaro.
Renan Santos dispara contra Flávio Bolsonaro
Um dos que reagiram ao caso foi Renan Santos (MBL). Nas redes sociais, ele atacou Flávio Bolsonaro e também citou nomes ligados à direita brasileira.
“Só eu chamei o Flávio pela alcunha correta nestes meses: LADRÃO. Zema queria ser seu vice, gravava vídeos constrangedores. Caiado….quem?”, escreveu.
Só eu chamei o Flávio pela alcunha correta nestes meses: LADRÃO.— Renan Santos⬛️🟨⬜️ (@RenanSantosMBL) May 13, 2026
Zema queria ser seu vice, gravava vídeos constrangedores.
Caiado….quem?
Romeu Zema chama episódio de “imperdoável”
O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (NOVO), também comentou o episódio e criticou a postura do senador. “Isso é imperdoável. É preciso ter credibilidade pra mudar o Brasil”, afirmou.
Em vídeo publicado nas redes sociais, Zema voltou a mencionar diretamente Flávio Bolsonaro.
“Flávio Bolsonaro, ouvir você cobrando dinheiro do Vorcaro é imperdoável. É um tapa na cara dos brasileiros de bem. Não adianta nada criticar as práticas de Lula e do PT e fazer a mesma coisa”, declarou.
Isso é imperdoável.— Romeu Zema (@RomeuZema) May 13, 2026
É preciso ter credibilidade pra mudar o Brasil. pic.twitter.com/govXHsZ2iU
Caiado cobra transparência sobre caso
O ex-governador de Goiás e pré-candidato ao Planalto, Ronaldo Caiado (PSD), também se pronunciou sobre o episódio em resposta à CNN.
“O senador Flávio Bolsonaro deve responder aos questionamentos sobre o financiamento do filme e as relações com o dono do Master. Tudo que envolve Master e cifras milionárias precisa ser tratado com total transparência com a população. O Brasil vive um momento em que a sociedade exige clareza nas relações entre agentes públicos, empresas e interesses privados”, disse Caiado.
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Caso aumentou pressão sobre aliados de Bolsonaro
A divulgação dos áudios e mensagens ampliou a pressão sobre aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro e provocou forte repercussão política nas redes sociais.
Segundo os registros divulgados pelo The Intercept Brasil, pelo menos US$ 10,6 milhões, cerca de R$ 61 milhões, já teriam sido transferidos entre fevereiro e maio de 2025 para a produção cinematográfica.
As mensagens incluem cronogramas de pagamento, comprovantes bancários e cobranças relacionadas às parcelas previstas para o projeto.