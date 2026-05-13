Michelle Bolsonaro volta ao radar após revelação de relação de Flávio e Vorcaro

Senador Flávio Bolsonaro e ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro - Foto: Reprodução / Instagram

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro voltou a ser citada como candidata à Presidência da República nesta quarta-feira, 13. A possibilidade começou a ser ventilada por bolsonaristas após a revelação da relação entre o senador e pré-candidato ao Planalto, Flávio Bolsonaro (PL) e o fundador do Banco Master, Daniel Vorcaro.

Bolsonaristas revelaram à CNN Brasil que os primeiros relatos são no sentido de entender a relação entre Flávio e Vorcaro. Aliados do senador acionaram o entorno do banqueiro para tirar dúvidas sobre eventuais pagamentos feitos pelo empresário à família.

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O estrago, porém, admitem, deve ser grande, e alternativas começam a ser pensadas. Michelle seria o nome óbvio, mas a relação dela com os filhos de Jair Bolsonaro é considerada péssima. Flávio e ela mal se cumprimentaram durante a posse de Kassio Nunes Marques no TSE, segundo relatos.

Nesse cenário, os aliados do senador dizem, porém, que ainda é preciso avaliar se o episódio ganhará tração política e que era necessário aguardar, porque há a expectativa também de que o Caso Master atinja o entorno do presidente Lula, em especial o PT da Bahia, dada a relação de petistas baianos com o ex-sócio de Daniel Vorcaro, Augusto Lima.

A revelação

Uma reportagem do site The Intercept Brasil mostra mensagens nas quais o banqueiro se compromete com o senador a repassar um total de US$24 milhões (na época equivalentes a cerca de R$ 134 milhões) para financiar a produção de “Dark Horse”, o filme biográfico sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.

De acordo com o site, pelo menos US$ 10,6 milhões — cerca de R$ 61 milhões, considerando a cotação do dólar nos períodos das transferências, haviam sido pagos entre fevereiro e maio de 2025, em seis operações, para financiar o projeto cinematográfico ligado à família Bolsonaro.