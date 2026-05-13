Baianos reagem a envio de milhões do Banco Master a filme de Bolsonaro

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- Foto: Pedro França/Agência Senado

A divulgação de mensagens e áudios envolvendo o senador Flávio Bolsonaro e o empresário Daniel Vorcaro provocou reação entre governistas baianos nesta quarta-feira, 13. O caso envolve o suposto envio de milhões de reais para financiar “Dark Horse”, filme biográfico sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.

As informações foram divulgadas pelo The Intercept Brasil e apontam que Vorcaro teria se comprometido, em novembro de 2025, a destinar US$ 24 milhões, cerca de R$ 134 milhões na cotação da época, para a produção ligada à família Bolsonaro.

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Segundo os registros divulgados pelo site, ao menos US$ 10,6 milhões, aproximadamente R$ 61 milhões, já teriam sido transferidos entre fevereiro e maio de 2025 por meio de seis operações.

Jaques Wagner comenta caso no Senado

O senador Jaques Wagner, líder do governo no Senado, comentou o caso durante sessão plenária e classificou as informações como uma “curiosidade”.

“Que curiosidade. O senador Flávio Bolsonaro em diálogos muito particulares solicitando 140 milhões para um filme sobre o ex-presidente seu pai. Não estou dizendo que há dolo aqui, mas demonstra que ele tinha uma relação”, declarou.

Lídice ironiza repasses milionários

Quem também reagiu às denúncias foi a deputada federal Lídice da Mata.

Nas redes sociais, a parlamentar ironizou a situação envolvendo Flávio Bolsonaro e o Banco Master.

“E não é que Flávio Bolsonaro, aquele da rachadinha, emitiu por áudio um ‘recibo’ de R$ 134 milhões do Banco Master para financiar um filme sobre o pai? ‘Estarei contigo sempre’, disse a Daniel Vorcaro. Sinceramente? Eu não estou nem um pouco surpresa. E você?”, publicou.

E não é que Flávio Bolsonaro, aquele da rachadinha, emitiu por áudio um “recibo” de R$ 134 milhões do Banco Master para financiar um filme sobre o pai?



“Estarei contigo sempre”, disse a Daniel Vorcaro.



Sinceramente? Eu não estou nem um pouco surpresa. E você? — Lídice da Mata (@lidicedamata) May 13, 2026

Éden Valadares critica discurso bolsonarista



O ex-presidente do PT Bahia e atual secretário de comunicação do PT Brasil, Éden Valadares, também utilizou as redes sociais para comentar o episódio.

Na publicação, Éden criticou o discurso adotado por aliados do ex-presidente em relação à cultura e ao financiamento de produções audiovisuais.

“Nas redes sociais, ataca a Lei Rouanet; na intimidade, cobra milhões de Vorcaro para ‘masterizar’ o filme. Eis a cultura de Flávio Bolsonaro…”, escreveu.

Nas redes sociais, ataca a Lei Rouanet; na intimidade, cobra milhões de Vorcaro para “masterizar” o filme. Eis a cultura de Flávio Bolsonaro… https://t.co/0Fzqdeigx0 — Éden Valadares (@edenvaladares) May 13, 2026

Mensagens apontam negociação para produção de filme



De acordo com as mensagens divulgadas pelo The Intercept Brasil, as negociações teriam sido conduzidas diretamente por Flávio Bolsonaro e envolveram ainda o deputado federal cassado Eduardo Bolsonaro e o deputado federal Mario Frias, ex-secretário da Cultura no governo Bolsonaro.

Os registros incluem cronograma de pagamentos, comprovantes bancários e cobranças relacionadas às parcelas previstas para o projeto cinematográfico.