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BOMBA

Veja reação de governistas a áudio de Flávio Bolsonaro e Vorcaro

Dono do Banco Master teria financiado filme biográfico de Jair Bolsonaro

Anderson Ramos
Por
Senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ).
Senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ). -

Aliados do presidente Lula (PT) reagiram ao vazamento de um suposto áudio do senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao banqueiro Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master.

Uma reportagem do site The Intercept Brasil mostra mensagens nas quais o banqueiro se compromete com o senador a repassar um total de US$24 milhões (na época equivalentes a cerca de R$ 134 milhões) para financiar a produção de “Dark Horse”, o filme biográfico sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.

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De acordo com o site, pelo menos US$ 10,6 milhões, cerca de R$ 61 milhões, considerando a cotação do dólar nos períodos das transferências, haviam sido pagos entre fevereiro e maio de 2025, em seis operações, para financiar o projeto cinematográfico ligado à família Bolsonaro.

O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) afirmou que vai pedir à Polícia Federal (PF) a prisão preventiva do senador Flávio.

“É grave demais: há indícios de financiamento milionário, relação íntima com o banqueiro e possível engrenagem política em torno do Master. Isso precisa ser investigado a fundo. Flávio Bolsonaro preso já!”, escreveu o parlamentar nas redes sociais.

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Já o ministro da Secretaria-Geral do Governo Lula, Guilherme Boulos, ironizou a notícia. "Uma semana depois de Flávio dizer que o Banco Master está ligado ao PT, vaza áudio dele cobrando 134 milhões de Vorcaro. A terra plana não gira, capota",publico no X, antigo Twitter.

Ex-ministro do governo Lula, o deputado federal Paulo Teixeira (PT-SP) afirmou que o áudio vazado “arrebenta com eles”, em referência aos bolsonaristas. “Um torpedo ‘master’ no casco da candidatura dele (Flávio Bolsonaro)”, afirmou Teixeira ao portal Metrópoles.

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Tags

Banco MAster financiamento de filmes Flávio Bolsonaro investigações políticas Lula

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