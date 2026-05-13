BOMBA
Veja reação de governistas a áudio de Flávio Bolsonaro e Vorcaro
Dono do Banco Master teria financiado filme biográfico de Jair Bolsonaro
Aliados do presidente Lula (PT) reagiram ao vazamento de um suposto áudio do senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao banqueiro Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master.
Uma reportagem do site The Intercept Brasil mostra mensagens nas quais o banqueiro se compromete com o senador a repassar um total de US$24 milhões (na época equivalentes a cerca de R$ 134 milhões) para financiar a produção de “Dark Horse”, o filme biográfico sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.
De acordo com o site, pelo menos US$ 10,6 milhões, cerca de R$ 61 milhões, considerando a cotação do dólar nos períodos das transferências, haviam sido pagos entre fevereiro e maio de 2025, em seis operações, para financiar o projeto cinematográfico ligado à família Bolsonaro.
O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) afirmou que vai pedir à Polícia Federal (PF) a prisão preventiva do senador Flávio.
“É grave demais: há indícios de financiamento milionário, relação íntima com o banqueiro e possível engrenagem política em torno do Master. Isso precisa ser investigado a fundo. Flávio Bolsonaro preso já!”, escreveu o parlamentar nas redes sociais.
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Já o ministro da Secretaria-Geral do Governo Lula, Guilherme Boulos, ironizou a notícia. "Uma semana depois de Flávio dizer que o Banco Master está ligado ao PT, vaza áudio dele cobrando 134 milhões de Vorcaro. A terra plana não gira, capota",publico no X, antigo Twitter.
Uma semana após Flávio dizer que Banco Master está ligado ao PT, vaza audio dele cobrando 134 milhões de Vorcaro.— Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) May 13, 2026
A terra plana não gira, capota.
Ex-ministro do governo Lula, o deputado federal Paulo Teixeira (PT-SP) afirmou que o áudio vazado “arrebenta com eles”, em referência aos bolsonaristas. “Um torpedo ‘master’ no casco da candidatura dele (Flávio Bolsonaro)”, afirmou Teixeira ao portal Metrópoles.