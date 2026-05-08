"Bolsonaro terá cargo no meu governo se ele quiser", diz Flávio

Siga o A TARDE no Google

Flávio garantiu cargo para o pai, que cumpre pena por golpe de Estado. - Foto: MAURO PIMENTEL / AFP

O senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que o seu pai, Jair Bolsonaro (PL), poderá ocupar cargo em um eventual governo seu, caso queira participar da gestão no Planalto.

“Jair Bolsonaro sempre vai ser meu Norte, alguém que tem faro político e foi o melhor presidente do país. Se ele quiser exercer algum cargo no meu governo, é óbvio que ele vai exercer”, afirmou Flávio em entrevista à CNN nesta sexta-feira, 8.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O senador disse que, caso chegue à Presidência, pretende articular uma “anistia ampla” aos condenados pelos atos extremistas de 8 de janeiro de 2023, incluindo o próprio pai.

O ex-presidente foi condenado a uma pena de 27 anos por tentativa de golpe de Estado. Atualmente ele cumpre prisão domiciliar em sua residência, em um bairro nobre de Brasília.