Agronegócio: Lula e Flávio Bolsonaro devem medir forças no oeste baiano

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O agronegócio deve dá o tom novamente a campanha eleitoral deste ano, que se encerra no dia 4 de outubro, primeiro turno do pleito.

Avaliada como uma pauta cara para o grupo de direita, e afagada pelo presidente Lula (PT), o setor deve marcar o primeiro encontro entre os presidenciáveis.

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Isso porque tanto o petista como o herdeiro do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Flávio Bolsonaro (PL), devem se encontrar em Luís Eduardo Magalhães, no oeste baiano, durante o evento Bahia Farm Show, que ocorre nos dias 08 a 13 de junho.

Ambos são figuras esperadas no evento, conforme informações obtidas pelo portal A TARDE. A expectativa é que os presidenciáveis compareçam na abertura da considerada maior feira de agropecuária do Brasil.

Luís Eduardo Magalhães reduto do agro

O que antes era chamado de Mimoso do Oeste, agora, o jovem município de Luís Eduardo Magalhães ganhou notoriedade e força com a pujança do agronegócio, que faz parte do dia-a-dia da cidade.

A cidade cresceu junto com o agronegócio. E com a expansão da soja e do algodão, chegaram indústrias, lojas, grandes revendedoras.

Não à toa, o município foi escolhido para ser palco da maior feira de agropecuária do Brasil.

Além de se tornar referência da região conhecida como Matopiba, nome dado à fronteira agrícola que fica na divisa dos estados de Maranhão, Tocantins, Bahia e Piauí.

Irrigação sustentável compreende o uso eficiente e responsável da água no agronegócio na fazenda Santa Isabel, em Luís Eduardo Magalhães | Foto: Divulgação | Fazenda Santa Isabel

Público tradicionalmente de direita: veja votação de Lula e Bolsonaro em 2022

Em outubro de 2022, a cidade foi às urnas para eleger o novo presidente do país. Por 58,61% dos votos válidos, o munícipio, que hoje é comandado pelo prefeito Júnior Marabá, elegeu o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Já o atual presidente Lula, eleito neste pleito, acumulou 41,39% dos votos.

1.851 eleitores votaram branco ou anularam o voto, enquanto 13.535 eleitores da cidade não compareceram às urnas. A soma de nulos, brancos e abstenções representa 22,03% do total de eleitores do município.

Governo Lula tenta conquistar apoio no agro

Desde o seu retorno à presidência, o presidente Lula (PT) vem tentando se aproximar do setor. Como um dos trunfos para o agro, o petista anunciou um pacote bilionário, com foco na modernização do campo e no alívio financeiro de produtores rurais.

A iniciativa inclui uma nova linha de crédito de R$ 10 bilhões para aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas, além da preparação de um programa de renegociação de dívidas rurais.

O incentivo foi confirmado durante o evento Agrishow, em Ribeirão Preto (SP), que também contou com a presença do pré-candidato a presidente, Flávio Bolsonaro (PL).