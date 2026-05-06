Junior Marabá destaca Bahia Farm Show e pujança do agronegócio baiano

O prefeito de Luís Eduardo Magalhães, Junior Marabá, ressaltou a pujança do agronegócio baiano para o fortalecimento da economia e teceu elogios a uma das maiores feiras de agropecuária do Brasil, a Bahia Farm Show, como potencial atração de novos investimentos para a Bahia

“Luiz Eduardo é a cidade que mais cresce na Bahia, e temos muita dificuldade em acompanhar esse crescimento tão pujante por parte do poder público. Nós elevamos a infraestrutura da cidade, e ultrapassamos 85% da pavimentação e de saneamento básico. Além disso, fizemos vários investimento em serviço público. Quando se tem tudo isso, você tem adesão de novos investimentos na área industrial, de multinacional”, explica o prefeito em entrevista ao A TARDE Play, no canal do Youtube.

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O gestor goiano disse ainda, nesta quarta-feira, 6, que a Bahia Farm Show vive um momento estratégico para a atração de novos investimentos ao setor na Bahia, tornando o estado um dos maiores ecossistema de agronegócio do país.

“Luiz Eduardo Magalhães tem uma cultura cooperativista. Você tem o setor do agronegócio, uma união muito grande da classe com outras instituições. Entendemos como poder público que a Bahia Farm Show está no momento do ano. É o momento em que a gente vende LEM para a Bahia, para o Brasil e para o mundo, mostrando o potencial de investimento.

O prefeito também falou sobre o investimento na qualificação de mão de obra, que era um dos grandes gargalos para o desenvolvimento da cidade em diversos setores como saúde e educação.

“As empresas não queriam ir para a cidade porque não tinha mão de obra qualificada, e quando assumimos, conseguimos fazer esse equilíbrio. Potencializamos ainda mais esse investimento do agronegócio e outros a nível de escala em outros setores”, explicou ele.