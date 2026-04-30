Onde comprar terra? Os 10 estados que são tendência rural em 2026

A Bahia entra no ranking como o 3º estado com maiores números de busca - Foto: Augusto Isensee/Ascom LEM

O mercado rural chegou em 2026 de uma forma aquecida. O número de procura por novos horizontes no campo alcançou mais de meio milhão no primeiro trimestre deste ano.

De acordo com um levantamento do Portal Chãozão, plataforma de anúncios de imóveis rurais, os dados consideram todos os tipos de propriedades rurais, incluindo chácaras e sítios associados ao lazer.

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Desse total,

60% das buscas são por fazendas voltadas à produção agropecuária: lavoura, pecuária, granjas, usinas e laticínios

das buscas são por fazendas voltadas à produção agropecuária: lavoura, pecuária, granjas, usinas e laticínios 40% por imóveis para turismo, lazer, mineração e reservas ambientais

por imóveis para turismo, lazer, mineração e reservas ambientais A maior demanda está em fazendas com dupla aptidão — agricultura + pecuária

Terras rurais mais buscadas

A Bahia entra no ranking como o 3º estado com maiores números de busca. Foram 51.293 procuras por compra de terras baianas em 2026. O estado fica atrás apenas de Minas Gerais e Rio Grande do Sul, com 95.532 e 67.378, respectivamente.

Confira a lista completa dos estados e o número de buscas:

Minas Gerais - 95.532

Rio Grande do Sul - 67.378

Bahia - 51.293

Paraná - 26.216

Paraíba - 26.091

Rio Grande do Norte - 21.348

São Paulo - 21.215

Maranhão - 21.177

Pará - 19.489

Piauí - 19.404

Apesar de a Bahia estar entre os estados mais buscados em 2026, o preço médio do hectare na Bahia foi o mais alto entre as entidades federativas, que foi de R$ 71.113. Em Minas, o valor é de R$ 52.674, enquanto o do Rio Grande do Sul foi de R$ 64.353.

O valor médio das terras rurais no Brasil subiu 28,36% entre 2022 e 2024, chegando a R$ 22.951 por hectare. Os dados são do Atlas do Mercado de Terras 2025, realizado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA).

Terras voltadas à pecuária valorizaram 31,24% no período

Áreas agrícolas avançaram 12%

Segundo o Índice Chãozão (ICVH), os preços anunciados ativamente variam de R$ 1.000 a mais de R$ 413.000 por hectare, dependendo da região, infraestrutura e aptidão produtiva

Qual o melhor lugar?

De acordo com o Portal Chãozão, a escolha da terra rural envolve produção agrícola, pecuária ou investimento patrimonial, além de fatores como clima e solo, disponibilidade de água, infraestrutura e acesso a compradores.

Cada região agrícola apresenta vantagens competitivas específicas que impactam diretamente o potencial produtivo e a viabilidade do investimento rural.

Para quem pensa em atividades agropecuárias, é preciso verificar se o clima influencia diretamente a produção agrícola e o calendário de plantio, especialmente em culturas como soja, milho, café e pastagens para pecuária.

Regiões com regime de chuvas bem definido e menor risco climático tendem a oferecer maior previsibilidade produtiva, reduzindo perdas e aumentando a estabilidade da receita. Já áreas com variabilidade climática elevada exigem maior investimento em tecnologia e manejo.

Infraestrutura e acesso logístico são decisivos para definir qual o melhor lugar do Brasil para ter uma fazenda, pois impactam diretamente o custo de transporte, o escoamento da produção agrícola e a competitividade no mercado regional e nacional.