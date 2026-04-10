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POLÍTICA

De Goiás à Bahia: prefeito de LEM, Júnior Marabá ganha título de cidadão baiano

Prefeito recebeu a homenagem na Alba nesta sexta-feira, 10

Eduardo Dias e Gabriela Araújo

Por Eduardo Dias e Gabriela Araújo

10/04/2026 - 12:50 h

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Prefeito de Luís Eduardo Magalhães, Júnior Marabá recebendo o título
Prefeito de Luís Eduardo Magalhães, Júnior Marabá recebendo o título -

O prefeito de Luís Eduardo Magalhães, Júnior Marabá (PP), agora é oficialmente um homem da Bahia. O chefe do Executivo municipal, natural do interior de Goiás, foi condecorado com o título de cidadão baiano na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) nesta sexta-feira, 10.

Emocionado, o novo baiano narrou a sua trajetória até chegar à Bahia, aos 12 anos. Para ele, o reconhecimento dado pela Alba é uma marca do acolhimento do estado perante a sua vida pública.

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“Com esse título de cidadão baiano, a Bahia me acolhe, me abraça. Nós estamos no estado e em um país muito diverso, temos diversidades culturais, religiosa e política. Muito se tem na diversidade social, e essa diversidade era um país de nós brasileiros, ricos em conhecimento e também citado com muita empatia para o próximo”, disse Marabá.

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Ele ainda complementou:

Quando nós chegamos a Luís Eduardo deixamos familiares, amigos e a nossa terra natal. Eu cheguei em uma terra onde tinha gaúchos e baianos. [...]. Foi ali que eu cresci. Desde muito novos trabalhamos no comércio da nossa família
Júnior Marabá - Prefeito de Luís Eduardo Magalhães
Prefeito Júnior Marabá (PP)
Prefeito Júnior Marabá (PP) | Foto: Eduardo Dias | Ag. A TARDE

Ao portal A TARDE, ele reforçou o seu discurso. “Quando a gente chega, a gente chega um pouco perdido. Com um tempo, eu fui me encontrando e me sentindo pertencente a essa terra. Quando eu cheguei tinha muitos baianos e gaúchos”.

Quem concedeu a homenagem?

A homenagem é fruto do projeto de resolução, de autoria do deputado Antônio Henrique Júnior (PV), que tem reduto eleitoral no oeste baiano, e aprovado por um conjunto de deputados estaduais em abril do ano passado.

Entrega da homenagem
Entrega da homenagem | Foto: Eduardo Dias | Ag. A TARDE

Exemplo de gestão

Com apenas 35 anos de idade, Junior Marabá já está no seu segundo mandato como prefeito de Luís Eduardo Magalhães, tendo sido reeleito em 2024 com 83,52% dos votos válidos.

“Levo o exemplo de gestão pública para uma região, para um estado, entregando mais de 95% das nossas crianças, entregando dignidade e justiça social nas escolas, mudando e transformando a vida dos baianos”, contou ele ao A TARDE.

De pequi ao cuscuz: como Marabá se adaptou à Bahia?

Arrancando risos tímidos dos presentes, Marabá aproveitou para relembrar a sua adaptação culinária no estado, conhecido por seus pratos típicos como feijoada, dobradinha e entre outros.

“Eu apenas comia pequi, depois cuscuz, o mocotó, a dobradinha, e nós vamos ter essa diversidade cultural se unindo. Eu ganho [essa homenagem] hoje [para mostrar] que a diversidade social deve ser respeitada na política”.

Homenagem na Alba

O grande ato, realizado nesta manhã, reuniu autoridades públicas e lideranças políticas no plenário Orlando Spínola. Na ocasião, Marabá agradeceu a presença dos seus aliados, citando-os nominalmente durante discurso.

Entre os nomes que estiveram presentes estão:

  • Cacá Leão, presidente do PP na Bahia;
  • João Leão, ex-deputado federal e secretário municipal de Governo de Salvador (Segov);
  • Zé Cocá, ex-prefeito de Jequié e pré-candidato a vice-governador na chapa de oposição.

Título de Cidadão Baiano

O Título de Cidadão Baiano é a maior honraria concedida pela Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) a pessoas nascidas fora do Estado que prestaram serviços relevantes à Bahia e ao seu povo.

A comenda oficializa o vínculo afetivo e social, reconhecendo contribuições para o desenvolvimento do Estado.

Ao final da apresentação da história do prefeito Marabá, uma frase resumiu tudo: “Junior Marabá já faz parte da Bahia. E o compromisso com a terra que escolheu para viver, e criar sua família, ele já está escrevendo com a sua história”.

Veja a homenagem

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