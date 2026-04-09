Prefeito de Luís Eduardo Magalhães receberá título de Cidadão Baiano

Siga o A TARDE no Google

Júnior Marabá recebe Título de Cidadão Baiano - Foto: Divulgação

O prefeito de Luís Eduardo Magalhães, Júnior Marabá (PP), receberá nesta sexta-feira, 10, o Título de Cidadão Baiano concedido pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). A honraria, proposta pelo deputado estadual Antônio Henrique Júnior (PP), foi aprovada por unanimidade em 29 de abril de 2025.

Para o parlamentar, o título reconhece a trajetória pública do gestor e a atuação no desenvolvimento da região.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Uma justa homenagem a quem tem dedicado sua vida pública ao desenvolvimento da nossa região, ao bem-estar do povo de Luís Eduardo Magalhães e de toda a Bahia. Junior é um gestor comprometido, e moderno”, afirmou.

Ao comentar a homenagem, Júnior Marabá destacou a relação com a Bahia.

“Foi aqui, na Bahia, que construí minha vida. Agradeço a homenagem feita pelo deputado Antônio Henrique Júnior e aprovada pela Assembleia Legislativa”, disse o prefeito.

Quem é Junior Marabá

Ondumar Ferreira Borges Junior nasceu em 23 de agosto de 1990, em Rio Verde (GO), e viveu em Acreúna até os 12 anos, quando se mudou para Luís Eduardo Magalhães com a família.

Formou-se em Direito pelo Centro Universitário Arnaldo Horácio Ferreira, em 2015. Casou-se aos 20 anos com Cinthya Nunes Faria, com quem tem dois filhos, Davi e Arthur.

Com 35 anos, Marabá está no segundo mandato como prefeito de Luís Eduardo Magalhães. Em 2020 com 59% dos votos válidos e reeleito em 2024 com 83,5%, a maior votação da história do município.