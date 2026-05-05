Junior Marabá destaca crescimento e desafios de Luís Eduardo Magalhães

Junior Marabá é o convidado do A TARDE Cast, nesta quarta-feira, 6, às 10h30 da manhã - Foto: Uendel Galter | AG. A TARDE

O prefeito do município de Luís Eduardo Magalhães, oeste da Bahia, Junior Marabá (PP), vai ser o convidado do A TARDE Cast, podcast do grupo A TARDE, nesta quarta-feira, 6, às 10h30 da manhã.

Durante a entrevista, o gestor municipal vai detalhar o atual momento da capital do agronegócio baiano, abordando desde avanços na infraestrutura urbana até as perspectivas políticas para o futuro da região Oeste.

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Desenvolvimento

Luís Eduardo Magalhães não é apenas uma potência agrícola, mas uma cidade que exige uma gestão pública ágil para acompanhar o ritmo do setor privado.

Investimentos em pavimentação e a importância da duplicação de trechos urbanos das rodovias que cortam a cidade devem ser discutidos, bem como os avanços na rede municipal para atender a crescente demanda migratória que a cidade recebe anualmente.

Cenário político

Com as eleições e alianças partidárias sempre no radar, Marabá, que é uma das lideranças em ascensão no Partido Progressistas (PP), vai detalhar sobre o diálogo com o Governo do Estado e a importância da união dos municípios do Oeste para fortalecer a representatividade da região junto às esferas estadual e federal.

Inovação

O podcast também abre espaço para falar sobre a modernização dos serviços públicos e como a tecnologia tem sido utilizada para desburocratizar a vida do cidadão e atrair novos investimentos para o município, que hoje figura entre os maiores PIBs da Bahia.

Onde assistir

O episódio completo do A TARDE Cast com Junior Marabá vai estar disponível nos canais oficiais do Grupo A TARDE:

YouTube: Canal A TARDE Play