Bahia Farm Show – 20 anos

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No final dos anos 80, estive na Região Oeste da Bahia e fiquei impressionado com a movimentação de caminhões em um posto de gasolina chamado Mimoso do Oeste, que ficava a cerca de 90 km da cidade de Barreiras. Na época, o povoado do mesmo nome foi elevado à categoria de distrito de Barreiras e, em 2000, foi emancipado, tornando-se o município de Mimoso do Oeste, mais tarde rebatizado com o nome de Luís Eduardo Magalhães.

Desde então, o crescimento da região foi exponencial. E o símbolo desse crescimento é a 20ª edição da Bahia Farm Show, que será realizada em Luís Eduardo Magalhães, entre 9 e 14 de junho, e se constitui na mais importante feira do agronegócio do Norte e Nordeste e uma das maiores feiras do Brasil. Em três décadas, uma área historicamente periférica, chamada de Além São Francisco, transformou-se em uma das mais dinâmicas fronteiras agrícolas do país. E, de tal modo, que apenas 20 anos após sua primeira edição, a Bahia Farm Show, lançada na última segunda-feira, tornou-se um símbolo da pujança do agronegócio na Bahia.

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A Região Oeste gera cerca de 35% das exportações baianas, representa mais de 25% do PIB do agronegócio do estado e é responsável por mais de 35% do valor da produção do polo do Matopiba, a nova fronteira agrícola do Brasil, composta pelos cerrados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Além disso, a Região Oeste responde por algo entre 60% e 70% das exportações do agronegócio baiano.

E mais: entre os 100 maiores municípios agrícolas do país, em termos de valor da produção, oito estão na Bahia e sete são da Região Oeste. São eles: São Desidério, o 2º maior PIB agrícola do Brasil; Formosa do Rio Preto, Barreiras, Correntina, Luís Eduardo Magalhães, Riachão das Neves e Jaborandi. O município de Juazeiro, único fora da região, completa o ranking.

A Bahia é o 2º maior produtor de algodão do país e está em sexto lugar na produção de soja. No Oeste, porém, a diversificação é o foco, com grandes áreas plantadas de milho, feijão, arroz, cana-de-açúcar, mandioca, fruticultura irrigada e outros produtos.

A Bahia Farm Show é um símbolo da pujança do Oeste baiano. É também um símbolo da importância do planejamento, pois foram o planejamento estatal e os investimentos em infraestrutura, o avanço tecnológico da produção no Cerrado, viabilizado pela Embrapa, e a migração de agricultores do Sul do país que transformaram, em poucas décadas, o distante Além São Francisco em uma das mais dinâmicas fronteiras agrícolas do país, com impacto direto sobre a balança comercial, o crescimento regional e a estrutura produtiva do estado.

É a força econômica da Região Oeste que explica a importância da Bahia Farm Show. Organizada por uma associação privada, a Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), a feira traz o que há de mais moderno em inovação, tecnologia e conhecimento. E a movimentação financeira cresce a cada ano, com a geração de grandes oportunidades de negócios.

A Bahia Farm Show é um símbolo da Região Oeste, o coração do agronegócio da Bahia, além de ser líder na produção do Matopiba, que representa a expansão do agronegócio para o cerrado nordestino.