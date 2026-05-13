Petrobras garante US$ 3,5 bilhões na Bahia nos próximos 5 anos

Petrobras quer investir R$ 115 milhões na Usina de Biodiesel de Candeias (UBC). - Foto: Fernando Frazão |Agência Brasil

“A Petrobras nasceu na Bahia”. Essa foi a fala da presidente da estatal, Magda Chambriard, ao apresentar que o plano de negócios da Petrobras prevê um investimento de US$ 3,5 bilhões (R$ 17,5 bilhões na cotação atual) no estado para os próximos cinco anos. Em razão dos aportes, a petroleira projeta a geração de 6.500 empregos diretos e indiretos, com a maioria sendo ocupados por baianos.

A projeção foi apresentada durante apresentação da retomada da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados de Camaçari (Fafen-BA), em coletiva de imprensa da Petrobras nesta quarta-feira, 13. Segundo a presidente, os recursos de US$ 3,5 bilhões pretendem mais do que dobrar a produção de petróleo e gás na Bahia, além de incluir investimentos de R$ 115 milhões na Usina de Biodiesel de Candeias (UBC).

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“A Petrobras nasceu na Bahia. [...] A Petrobras está na Bahia desde sua criação na década de 50, ela foi criada para desenvolver os campos de petróleo e gás do estado. Na Petrobras, a gente tem um plano de negócios que prevê US$ 3,5 bilhões em exploração e produção nos próximos 5 anos na Bahia. Esse investimento deve gerar 6,5 mil empregos apenas nessa frente de exploração e produção”, expectar Magda.

Os recursos pretendem mais do que dobrar a produção de petróleo e gás na Bahia | Foto: Leo Almeida | Ag. A TARDE

Na coletiva, a presidente destacou as diferentes linhas de investimentos na Petrobras, que, segundo ela, passam pela produção e exploração de petróleo, gás natural e fertilizantes: “Temos ainda R$ 115 milhões de investimento para a Usina de Candeias. Então, na Bahia, a gente faz fertilizantes, a gente faz biodiesel, a gente investe na produção e exploração de petróleo e gás”.

Geração de empregos e a Refinaria de Mataripe

Apenas na Fafen-BA, é projetado a geração de 900 empregos diretos e 2.600 indiretos durante a sua operação, com investimento de R$ 100 milhões. Questionado pelo Portal A TARDE sobre a quantidade de trabalhadores locais, o gerente executivo da Petrobras, Wagner Felício, destacou que 80% das vagas geradas são ocupadas por baianos, inclusive, com colaboradores que trabalhavam na fábrica antes de seu fechamento em 2018.

“A gente costuma fazer esse acompanhamento não só na Fafen-BA, como em outras unidades. Também fazíamos na Refinaria de Mataripe quando éramos administradores. Dentro desse processo que a gente acompanhou, diria que a gente conseguiu passar dos 80% de mão de obra local. Diria que foi muito fácil, porque o pessoal já era daqui, algumas pessoas voltaram e já tinham experiência na planta, o que para a gente é excelente. Para a gente é muito bacana”, respondeu Felício.

Apenas na Fafen-BA, é projetado a geração de 900 empregos diretos e 2.600 indiretos | Foto: Leo Almeida | Ag. A TARDE

O gerente também falou sobre o processo de recompra da Refinaria de Mataripe, atualmente administrada pela Acelen. Segundo Felício, as tratativas ainda estão em andamento, mas evitou dar mais detalhes sobre o tema.

“Não é segredo pra ninguém que a Petrobras está nesse processo de negociação. Então isso está em andamento. Eu não consigo te dizer que agora, se a gente conseguir ter sucesso, a gente espera que tenha sucesso nessa negociação, de acordo com os interesses da companhia. Claro que a gente vai fazer tudo com base no interesse da companhia, sendo lucrativo para Petrobras e pro país também, sendo vantajoso, então isso tá em processo, isso é algo em andamento”, comentou o gerente da Petrobras.

Refinaria de Mataripe S.A | Foto: Divulgação | Acelen

Em março deste ano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se comprometeu a recomprar a Refinaria Mataripe, localizada em São Francisco do Conde. Durante agenda em Minas Gerais, o petista defendeu que o Brasil precisa ter o seu próprio estoque de combustíveis para não se tornar refém durante as crises mundiais.

Produção e a demanda de fertilizantes

De acordo com a Petrobras, apenas a Fábrica de Fertilizantes de Camaçari atende 5% da demanda nacional pelos fertilizantes nitrogenados. A produção diária da Fafen-BA chega a 1300 de ureia por dia, chegando a superar 90% da capacidade produtiva da unidade. No entanto, Felício informou que a estatal tem feito estudos para ampliar ainda mais a fabricação do produto.

“A gente tem estudado, sim, investimentos nas plantas. A primeira coisa que a gente estuda quando a gente fala de aumento de capacidade é aumentar a capacidade das coisas que a gente possui. Então, por que não, né? A gente está fazendo estudo, obviamente, mas esse é, sim, um ponto que a gente avalia revamp (renovar) de unidades para aumento de capacidade, como a gente tem feito, vocês têm visto aí com as refinarias. Essa é uma avaliação que a gente está fazendo, mas precisa ser financeiramente rentável”, explicou o gerente executivo da estatal.

Fafen de Camaçari foi reaberta em janeiro. | Foto: Divulgação | Petrobras

Dentro do planejamento de ampliação da produção, a presidente da Petrobras destacou que a companhia tem feito a retomada dos investimentos nas fábricas fechadas pela estatal e projetou que, com o restabelecimento de mais três unidades, a estatal possa atender 35% da demanda nacional de fertilizantes nitrogenados. Magna também relembrou que o Brasil importava 100% do produto requisitado antes da reabertura das fábricas da Petrobras e que ele também possui utilidade na pecuária.

“Isso está mudando agora. A ureia é hoje o fertilizante nitrogenado mais demandado do Brasil, com um consumo nacional de 8 milhões de toneladas por ano. O produto é usado no milho, cana-de-açúcar, milho, café, algodão… Então vocês estão vendo o quão importante é o que estamos fazendo. Os fertilizantes também servem para aplicação na pecuária porque ele serve de suplemento alimentar para ruminantes (bovinos, ovinos, caprinos e etc)”, explicou Chambriard.

As fábricas de fertilizantes nitrogenados que estão sendo retomadas pela Petrobras ficam em Sergipe e no Paraná. Contudo, o planejamento também trata da conclusão das obras da UFN-3, localizada no Mato Grosso do Sul. A construção estava paralisada desde 2015 e possui uma capacidade de produzir 3.600 toneladas de ureia por dia.

UFN III | Foto: Mauricio Hallberg Teixeira | Petrobras

A retomada da Fapen-BA

Em dezembro do ano passado, a Petrobras anunciou que a Fafen-BA iria retomar suas atividades após o final da fase de manutenção da fábrica. A unidade está instalada em Camaçari desde 1971 e teve suas operações encerradas em 2018, sob alegação de problemas financeiros.

A fábrica baiana produz amônia, ureia perolada e ARLA-32, contando ainda com os Terminais Marítimos de Amônia e de Ureia localizados no Porto de Aratu, em Candeias, para a movimentação de produtos.

Para assegurar o fornecimento de gás natural, matéria-prima fundamental para a produção de amônia e ureia, e viabilizar a continuidade da retomada, a Petrobras e a Bahiagás formalizaram um contrato para movimentação de gás canalizado destinado à indústria.

“Foi criado aqui na Bahia um ecossistema todo que motivou todo esse processo, todas as pessoas envolvidas no processo de retomada da produção, a gente via muita motivação para que as coisas dessem certo, inclusive a Bahiagás foi uma dessas pessoas. Eu conversei pessoalmente com alguns diretores lá da Bahiagás, nesse processo de negociação para o retorno, e todos foram muito solícitos em atender os pedidos da Petrobras, para que a gente fosse ágil, que a era uma demanda importante nossa”, disse o gerente executivo da Petrobras durante a coletiva.