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CASO BANCO MASTER

Empresário confirma repasse de R$ 134 mi para filme de Jair Bolsonaro

Investigação revela áudios e comprovantes de repasses milionários negociados pelo senador Flávio Bolsonaro para a produção do longa-metragem Dark Hors

Jair Mendonça Jr
Por
Montante negociado teria como destino o longa-metragem "Dark Horse"
Montante negociado teria como destino o longa-metragem "Dark Horse" -

O cenário político e financeiro brasileiro foi sacudido nesta quarta-feira, 13, pela confirmação de uma negociação milionária envolvendo o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o empresário Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master.

O publicitário Thiago Miranda, dono da Agência Mithi, confirmou à CNN que intermediou o fluxo de capital destinado à produção de um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.

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A revelação surge após uma investigação do portal The Intercept Brasil expor áudios, mensagens e documentos que detalharam a transação de U$$ 24 milhões (aproximadamente R$ 134 milhões).

O projeto "Dark Horse" e os pagamentos milionários

O montante negociado teria como destino o longa-metragem "Dark Horse", projeto cinematográfico desenhado para narrar a trajetória política de Jair Bolsonaro sob uma ótica épica.

De acordo com os registros bancários revelados, a operação não ficou apenas no campo das intenções. Entre fevereiro e maio de 2025, foram identificadas pelo menos seis transferências bancárias que totalizam US$ 10,6 milhões (cerca de R$ 61 milhões).

Os documentos apontam que o senador Flávio Bolsonaro, hoje um dos principais articuladores do PL e pré-candidato à Presidência, tratou diretamente com Vorcaro sobre os detalhes do financiamento.

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Intermediação confirmada

Thiago Miranda, peça-chave na logística financeira do projeto, validou as informações sobre o repasse. Sua agência, a Mithi, teria servido como o canal para que os valores saídos do ex-banqueiro chegassem à produção do filme.

Repercussão e próximos passos

O caso ganha contornos de crise devido à proximidade das eleições e ao cargo ocupado por Flávio Bolsonaro. Especialistas apontam que a transparência sobre a origem e o destino desses recursos será o foco de órgãos de controle nos próximos dias.

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Tags

CPI Banco Master Daniel Vorcaro Flávio Bolsonaro

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