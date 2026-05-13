Dark Horse: Vorcaro também teria financiado filmes de Lula e Temer

Lula e Michel Temer - Foto: Beto Barata | PR

O banqueiro dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, também teria financiado filmes biográficos do ex-presidente Michel Temer (MDB) e do atual chefe de Estado do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo informações da coluna Lauro Jardim, do “O Globo”, pessoas próximas a Vorcaro relataram que o banqueiro realizou as injeções de recursos nas “hagiografias”.



O filme de Temer, chamado de “963 dias — A história de um presidente que recolocou o Brasil nos trilhos" estreia no próximo mês e é dirigido por Bruno Barreto. O ex-assessor do emedebista e produtor do documentário, Elsinho Mouco, nega que tenha recebido dinheiro de Vorcaro.



O ex-presidente, que é advogado constitucionalista, já prestou serviços ao Banco Master e recebeu R$ 10 milhões da instituição financeira no ano passado. O escritório de Temer foi contratado para tentar viabilizar uma transação entre o Master e o BRB.



“Não recebi dinheiro, recebi honorários, sou advogado [...] Há mais de quatro meses, eu fiz um Roda Viva e me perguntaram, eu disse: ‘Eu fui contratado, eu saí da vida pública e tinha que sobreviver, e sobrevivo com a minha profissão, que é advogado”, afirmou Temer em entrevista à CNN em abril.

Lula também nega

O documentário sobre Lula, que tem o mesmo nome do presidente, foi ao ar em 2024, sendo dirigido pelo estadunidense Oliver Stone. No entanto, a Secretaria de Comunicação do governo federal negou veementemente qualquer pedido, nem do presidente e nem do governo, para o financiamento do longa.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Dark Horse e Daniel Vorcaro

Daniel Vorcaro se comprometeu com o senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), em novembro de 2025, a repassar um total de US$24 milhões (na época equivalentes a cerca de R$ 134 milhões) para financiar a produção de “Dark Horse”, o filme biográfico sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.

De acordo com mensagens divulgadas pelo site The Intercept Brasil, pelo menos US$ 10,6 milhões — cerca de R$ 61 milhões, considerando a cotação do dólar nos períodos das transferências — haviam sido pagos entre fevereiro e maio de 2025, em seis operações, para financiar o projeto cinematográfico ligado à família Bolsonaro.

Flávio Bolsonaro divulgou nota e admitiu ter pedido dinheiro a Daniel Vorcaro para financiar a produção de “Dark Horse”, o filme biográfico sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.

No comunicado, o senador nega irregularidades e justifica que o que aconteceu foi "um filho, procurando patrocínio privado para um filme privado sobre a história do próprio pai". Ele também voltou a defender a instalação da CPI do Master.