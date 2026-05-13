"Chances de reeleição de Lula disparam", aponta CEO da AtlasIntel após Flávio e Master

Andrei Roman, CEO da AtlasIntel - Foto: Uendel Galter /Ag A Tarde.

As revelações sobre o financiamento de R$ 134 milhões do Banco Master para o filme biográfico de Jair Bolsonaro provocaram uma reviravolta nas projeções para 2026. Segundo avaliou Andrei Roman, CEO da AtlasIntel, as chances de reeleição do presidente Lula dispararam de 40% para 75% após a admissão do senador Flávio Bolsonaro de que solicitou pessoalmente recursos ao empresário Daniel Vorcaro.

Para a consultoria, o escândalo divulgado pelo The Intercept Brasil isola a oposição e consolida o favoritismo do petista nas eleições de outubro, deixando a "salvação" dos adversários dependente apenas de um eventual fato novo contra o próprio governo.

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Para Andrei, com o episódio desta quarta-feira as chances de Lula saltam de 40% para 75% de uma potencial vitória nas urnas.

Chances de reeleição de Lula disparam com as revelações sobre Flávio. Antes eu colocaria uma probabilidade de 40%; reviso para 75%, considerando o impacto em Flávio e os desafios para candidatos de 3a via. Potencial salvação para a oposição: fatos novos envolvendo o próprio Lula. Andrei Roman - CEO da AtlasIntel

Para o especialista, o desgaste da imagem do clã Bolsonaro envolvendo o caso Master e a dificuldade de consolidação de uma terceira via pavimentam o caminho do petista neste ano.

Chances de reeleição de Lula disparam com as revelações sobre Flávio. Antes eu colocaria uma probabilidade de 40%; reviso para 75%, considerando o impacto em Flávio e os desafios para candidatos de 3a via. Potencial salvação para a oposição: fatos novos envolvendo o próprio Lula. — Andrei Roman (@andrei__roman) May 13, 2026

A revelação

Uma reportagem do site The Intercept Brasil mostra mensagens nas quais o banqueiro se compromete com o senador a repassar um total de US$24 milhões (na época equivalentes a cerca de R$ 134 milhões) para financiar a produção de “Dark Horse”, o filme biográfico sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.

De acordo com o site, pelo menos US$ 10,6 milhões, cerca de R$ 61 milhões, considerando a cotação do dólar nos períodos das transferências, haviam sido pagos entre fevereiro e maio de 2025, em seis operações, para financiar o projeto cinematográfico ligado à família Bolsonaro.