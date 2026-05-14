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BRASIL

Família Bolsonaro rebate Zema após críticas a Flávio e Vorcaro

Ex-governador de Minas Gerais chamou de "imperdoável" negociação de senador com ex-banqueiro

Yuri Abreu
Por
Eduardo Bolsonaro e Carlos Bolsonaro
Eduardo Bolsonaro e Carlos Bolsonaro -

Os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, Eduardo e Carlos Bolsonaro, rebateram o ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à Presidência, Romeu Zema (Novo), na quarta-feira, 13.

O embate começou após Zema classificar como "imperdoável" a negociação envolvendo o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro para o financiamento de um filme biográfico sobre Jair Bolsonaro.

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Reações

“Não seja tão baixo, tão vil, Romeu Zema”, disparou Eduardo Bolsonaro em suas redes sociais. O ex-deputado acusou Zema de fazer ataques sem fundamentos e ironizou o status do mineiro como possível aliado.

“Não sequer ouviu o outro lado, bastou um par de horas para a 'união da direita', o 'potencial vice' se aproveita e larga esta acusação sem fundamentos”, completou, ressaltando que não houve uso de recursos públicos ou da Lei Rouanet na produção do filme.

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A fala gerou uma reação imediata também de Carlos Bolsonaro, que chamou Zema de “engolidor de casca de banana” e afirmou que o ex-governador “está passando de todos os limites”.


Nova crise

A crise na direita foi deflagrada por uma reportagem indicando que Daniel Vorcaro teria pago R$ 61 milhões para a produção de "Dark Horse", cinebiografia de Jair Bolsonaro.

Mensagens e áudios mostrariam o senador Flávio Bolsonaro cobrando parcelas do pagamento ao ex-banqueiro.

Para Zema, o episódio compromete a ética do grupo político. “Não adianta nada criticar as práticas de Lula e do PT e fazer a mesma coisa. É um tapa na cara dos brasileiros de bem”, afirmou o ex-governador em vídeo.

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Carlos Bolsonaro Daniel Vorcaro eduardo bolsonaro Flávio Bolsonaro Romeu Zema

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