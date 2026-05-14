Família Bolsonaro rebate Zema após críticas a Flávio e Vorcaro

Eduardo Bolsonaro e Carlos Bolsonaro - Foto: Reprodução/Instagram

Os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, Eduardo e Carlos Bolsonaro, rebateram o ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à Presidência, Romeu Zema (Novo), na quarta-feira, 13.



O embate começou após Zema classificar como "imperdoável" a negociação envolvendo o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro para o financiamento de um filme biográfico sobre Jair Bolsonaro.





Reações

“Não seja tão baixo, tão vil, Romeu Zema”, disparou Eduardo Bolsonaro em suas redes sociais. O ex-deputado acusou Zema de fazer ataques sem fundamentos e ironizou o status do mineiro como possível aliado.



“Não sequer ouviu o outro lado, bastou um par de horas para a 'união da direita', o 'potencial vice' se aproveita e larga esta acusação sem fundamentos”, completou, ressaltando que não houve uso de recursos públicos ou da Lei Rouanet na produção do filme.

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Não sequer ouviu o outro lado, bastou um par de horas para a "união da direita", o "potencial vice" se aproveita e larga esta acusação sem fundamentos.



Não houve desvio de dinheiro, Lei Rouanet ou recursos públicos. Não seja tão baixo, tão vil, @RomeuZema. https://t.co/DnsR3oGt2j — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) May 13, 2026



A fala gerou uma reação imediata também de Carlos Bolsonaro, que chamou Zema de “engolidor de casca de banana” e afirmou que o ex-governador “está passando de todos os limites”.







Não sequer ouviu o outro lado, bastou um par de horas para a "união da direita", o "potencial vice" se aproveita e larga esta acusação sem fundamentos.



Não houve desvio de dinheiro, Lei Rouanet ou recursos públicos. Não seja tão baixo, tão vil, @RomeuZema. https://t.co/DnsR3oGt2j — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) May 13, 2026

Nova crise

A crise na direita foi deflagrada por uma reportagem indicando que Daniel Vorcaro teria pago R$ 61 milhões para a produção de "Dark Horse", cinebiografia de Jair Bolsonaro.



Mensagens e áudios mostrariam o senador Flávio Bolsonaro cobrando parcelas do pagamento ao ex-banqueiro.

Para Zema, o episódio compromete a ética do grupo político. “Não adianta nada criticar as práticas de Lula e do PT e fazer a mesma coisa. É um tapa na cara dos brasileiros de bem”, afirmou o ex-governador em vídeo.