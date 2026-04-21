POLÊMICA
Romeu Zema confronta Gilmar Mendes: “A Justiça não deveria ser cega?”
Ex-governador reagiu a pedido de investigação no STF
O ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à Presidência da República, Romeu Zema (Novo), voltou a criticar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, nesta terça-feira, 21, durante discurso na cerimônia da Inconfidência em Ouro Preto.
“Eu pergunto a você, ministro Gilmar Mendes: a Justiça não deveria ser cega?”, questionou Zema ao afirmar que o país vive “um momento de vergonha moral” e ao citar polêmicas envolvendo magistrados da Corte em meio ao caso do Banco Master.
Leia Também:
A declaração ocorre um dia após vir a público o pedido de Gilmar Mendes ao ministro Alexandre de Moraes para que Zema seja investigado no inquérito das fake news.
Segundo o magistrado, o político teria atingido a integridade de ministros do STF em conteúdo divulgado nas redes.
Entenda a polêmica
A ação foi motivada por um vídeo publicado por Zema no mês passado, no qual bonecos que representam Gilmar Mendes e o ministro Dias Toffoli simulam uma conversa sobre quebra de sigilos ligada a casos suspeitos envolvendo o Banco Master.
No conteúdo, o personagem que representa Toffoli pede a suspensão da medida determinada pela CPI do Crime Organizado e o de Gilmar atende ao pedido em troca de uma suposta “cortesia” em um resort ligado à família de Toffoli.
Ao comentar o caso nas redes sociais na segunda-feira, 21, Zema voltou a compartilhar o vídeo e ironizou: “Peço para que você não reposte, não compartilhe e não ria também.”
Veja:
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes