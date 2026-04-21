Romeu Zema confronta Gilmar Mendes: “A Justiça não deveria ser cega?”

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Romeu Zema e Gilmar Mendes - Foto: Gustavo Moreno/Gil Leonardi

O ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à Presidência da República, Romeu Zema (Novo), voltou a criticar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, nesta terça-feira, 21, durante discurso na cerimônia da Inconfidência em Ouro Preto.

“Eu pergunto a você, ministro Gilmar Mendes: a Justiça não deveria ser cega?”, questionou Zema ao afirmar que o país vive “um momento de vergonha moral” e ao citar polêmicas envolvendo magistrados da Corte em meio ao caso do Banco Master.

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A declaração ocorre um dia após vir a público o pedido de Gilmar Mendes ao ministro Alexandre de Moraes para que Zema seja investigado no inquérito das fake news.

Segundo o magistrado, o político teria atingido a integridade de ministros do STF em conteúdo divulgado nas redes.

Entenda a polêmica

A ação foi motivada por um vídeo publicado por Zema no mês passado, no qual bonecos que representam Gilmar Mendes e o ministro Dias Toffoli simulam uma conversa sobre quebra de sigilos ligada a casos suspeitos envolvendo o Banco Master.

No conteúdo, o personagem que representa Toffoli pede a suspensão da medida determinada pela CPI do Crime Organizado e o de Gilmar atende ao pedido em troca de uma suposta “cortesia” em um resort ligado à família de Toffoli.

Ao comentar o caso nas redes sociais na segunda-feira, 21, Zema voltou a compartilhar o vídeo e ironizou: “Peço para que você não reposte, não compartilhe e não ria também.”

Veja: