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“INTOCÁVEIS”

Novo vídeo de Zema volta a ironizar pedido de Gilmar Mendes ao STF

Pré-candidato à Presidência criticou pedido para incluí-lo em investigação

Ane Catarine
Por

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Romeu Zema volta a ironizar o ministro Gilmar Mendes
Romeu Zema volta a ironizar o ministro Gilmar Mendes - Foto: Dirceu Aurélio / Governo de MG

O ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à Presidência, Romeu Zema (Novo-MG), voltou a provocar ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) ao reagir novamente, de forma irônica, ao pedido de Gilmar Mendes para incluí-lo no inquérito das fake news.

Desta vez, Zema transformou o episódio em um novo vídeo da série “Intocáveis”, no qual usa inteligência artificial para criar uma versão fictícia de Gilmar Mendes pedindo ao ministro Alexandre de Moraes que o inclua na investigação.

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"Digníssimo, manda tirar isso do ar agora. Esses ‘Intocáveis’, do Zema. E prende esse 'Chico Bento' mineiro. Você não tem aquele inquérito das fake news? Que já está aberto há sete anos, onde você coloca tudo que não te agrada, te irrita ou te contraria emocionalmente?", diz o personagem.

Assista:

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Um post compartilhado por Romeu Zema (@romeuzemaoficial)

Entenda

O ministro Gilmar Mendes pediu a inclusão de Romeu Zema no inquérito das fake news com base em um vídeo publicado pelo político em março, que deu início à série “Intocáveis”, em que faz críticas ao STF e retrata ministros como “fantoches”.

Leia Também:

Romeu Zema confronta Gilmar Mendes: “A Justiça não deveria ser cega?”
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Romeu Zema renuncia ao governo de Minas Gerais; veja quem assume

No pedido, Mendes afirmou que o conteúdo atinge a honra e a imagem do Supremo, além de sua reputação pessoal.

O nome “Intocáveis” faz referência à crítica de Zema de que integrantes da Corte estariam se blindando de investigações, especialmente no contexto do caso envolvendo o Banco Master.

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Tags:

Gilmar Mendes Romeu Zema STF

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