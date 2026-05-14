TOMA LÁ, DÁ CÁ
Dirceu ironiza Flávio Bolsonaro após escândalo do Master: “Quem acabou agora?”
Ex-ministro lembrou que o senador havia dito que o governo Lula tinha acabado
O ex-ministro da Casa Civil José Dirceu (PT), que é pré-candidato a deputado federal, ironizou nesta quinta-feira, 14, a declaração feita pelo senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), de que “o governo Lula acabou” após o Congresso Nacional barrar a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal (STF).
Em entrevista à CNN Brasil, o petista comentou a reportagem que liga diretamente o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao escândalo das fraudes do Banco Master e disse:
Flávio não disse que Lula acabou? Agora eu pergunto: quem é que acabou?
Dirceu disse ainda que Flávio Bolsonaro “quebrou o decoro parlamentar” ao negar inicialmente que o filme “Dark Horse”, que conta a história de Jair Bolsonaro, foi financiado pelo dono do Banco Master, Daniel Vorcaro.
Flávio foi questionado sobre o assunto na manhã de quarta-feira, 13, antes de vir a público a reportagem do The Intercept Brasil mostrando que o senador cobrou de Vorcaro pagamentos para custear a cinebiografia do pai.
Entenda o caso
Daniel Vorcaro se comprometeu com o senador Flávio Bolsonaro, em novembro de 2025, a repassar um total de US$ 24 milhões, valor equivalente na época a cerca de R$ 134 milhões, para financiar a produção do filme biográfico sobre Jair Bolsonaro.
De acordo com mensagens divulgadas pelo site The Intercept Brasil, pelo menos US$ 10,6 milhões, cerca de R$ 61 milhões, foram pagos entre fevereiro e maio de 2025, em seis operações, para financiar o projeto cinematográfico.
Embora tenha negado inicialmente, após a repercussão do caso, Flávio divulgou nota e admitiu ter pedido dinheiro a Daniel Vorcaro para financiar a produção.