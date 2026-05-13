'BATEDOR DE CARTEIRA'
Deputado de direita critica Flávio Bolsonaro por ligação com Vorcaro
Daniel Vorcaro teria se comprometido a repassar R$ 134 milhões para financiar o filme Dark Horse, cinebiografia de Jair Bolsonaro
O deputado federal Otoni de Paula (PSD-RJ) fez duras críticas ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) nesta quarta-feira, 13, após a divulgação de mensagens que ligam o senador ao banqueiro Daniel Vorcaro, preso por suspeita de fraude bilionária do Banco Master.
De acordo com reportagem do Intercept Brasil, Vorcaro teria se comprometido a repassar R$ 134 milhões para financiar o filme Dark Horse, uma cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), pai de Flávio. Documentos indicam que ao menos 61 milhões de reais já teriam sido pagos em 2025.
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Em seu discurso, feito diretamente da tribuna da Câmara dos Deputados, Otoni de Paula afirmou que o valor pedido para a produção é desproporcional ao mercado cinematográfico e acusou o senador de usar o projeto para lavagem de dinheiro:
O camarada pede pra patrocinar o filme do pai dele quase cinco vezes mais do que custou O Agente Secreto. E quase quatro vezes mais do que custou o filme Ainda Estou Aqui. Ele pede 134 milhões e caem 61 milhões. Sabe o que eles queriam fazer? Usar o filme do pai para lavar dinheiro. Usar o filme do pai para lavanderia.
O parlamentar chegou a chamar Flávio de batedor de carteira e pediu respeito à direita brasileira, separando o grupo do que classificou como bolsonarismo. “Flávio é batedor de carteira. Infelizmente é o que está acontecendo com a direita”. E depois se corrigiu: “Não com a direita, com o bolsonarismo. Respeite a direita. Bolsonarismo é isso que estamos vendo”.
Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à Presidência, negou as acusações e afirmou que as informações sobre o financiamento do filme são mentirosas.
Confira o discurso do parlamentar
O deputado Otoni de Paula diz que o dinheiro do filme sobre a vida de Jair Bolsonaro serviu para lavagem de dinheiro. 🍿 pic.twitter.com/zOkFM8161Y— Nem Bahia Bahia (@NemBahiaBahia1) May 14, 2026