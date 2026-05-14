Caso Master: Bolsonaro orientou Flávio a ficar “firme” após escândalo

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Jair Bolsonaro e Flávio Bolsonaro - Foto: Sergio Lima/AFP

Após ter o nome citado em uma reportagem sobre o escândalo envolvendo o Banco Master, o senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), afirmou na quarta-feira, 13, que recebeu apoio do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), para seguir “firme” diante da repercussão do caso.

Segundo Flávio, Bolsonaro disse que não há “nada de errado” no financiamento do filme “Dark Horse”, produção sobre a trajetória política do ex-presidente que teria recebido ao menos R$ 61 milhões do ex-banqueiro Daniel Vorcaro após um pedido do senador.

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“Estive com meu pai e ele me disse pra ficar firme, pois não havia absolutamente nada de errado com o filme e que nada melhor do que a verdade para esclarecer os fatos”, afirmou o senador em entrevista à CNN Brasil.

Flávio também descartou qualquer possibilidade de a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) disputar a Presidência da República.

“Bolsonaro disse ainda que não existe nenhuma possibilidade de Michelle ser candidata à Presidência, como começaram a ventilar”, afirmou.

Entenda o caso

A declaração ocorre após o site The Intercept Brasil divulgar reportagem afirmando que Flávio negociou diretamente com o empresário Daniel Vorcaro um repasse de US$ 24 milhões, cerca de R$ 134 milhões, para financiar o filme “Dark Horse”.

Segundo a publicação, áudios, mensagens e documentos indicariam tratativas entre os dois.

Defesa de Flávio Bolsonaro

Após a divulgação da reportagem, Flávio afirmou que conheceu Daniel Vorcaro apenas em 2024, quando o governo Bolsonaro já havia terminado, e negou qualquer uso de recursos públicos no projeto cinematográfico.

“É preciso separar os inocentes dos bandidos. No nosso caso, o que aconteceu foi um filho procurando patrocínio privado para um filme privado sobre a história do próprio pai. Zero de dinheiro público. Conheci Daniel Vorcaro em dezembro de 2024”, afirmou o senador.