Flávio Bolsonaro busca apoio do mercado após crise do Banco Master

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Caso Banco Master leva Flávio a ofensiva no mercado financeiro - Foto: Daniel Ramalho/AFP

Em meio à crise provocada pelas revelações sobre sua relação com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, o senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), intensificará nesta semana agendas com empresários e representantes do mercado financeiro em São Paulo.

A estratégia da pré-campanha é tentar reduzir os desgastes políticos provocados pelo caso e manter o diálogo com setores empresariais considerados importantes para a sustentação política e financeira da campanha.

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Segundo o jornal O Globo, Flávio terá encontros reservados com empresários ligados à Faria Lima. A avaliação de aliados é que o episódio envolvendo o financiamento do filme “Dark Horse”, que conta a história de Jair Bolsonaro (PL), gerou desconforto no mercado e levantou dúvidas sobre a viabilidade eleitoral do senador.

Antes da viagem, Flávio cumpre nesta segunda-feira, 18, uma agenda política em Brasília voltada à reorganização interna da pré-campanha. O senador deve participar de reuniões com aliados para discutir os próximos passos da disputa presidencial.

Entenda o caso

Nesta semana, Flávio admitiu ter procurado Daniel Vorcaro para buscar patrocínio privado para o filme “Dark Horse”. Segundo reportagens, pelo menos R$ 61 milhões teriam sido destinados ao projeto.

O senador, no entanto, negou qualquer irregularidade e afirmou que a negociação envolvia apenas recursos privados.

“O que aconteceu foi um filho procurando patrocínio privado para um filme privado sobre a história do próprio pai. Zero de dinheiro público. Zero de Lei Rouanet”, disse.