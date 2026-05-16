Flávio Bolsonaro diz que “está com Deus” e Lula “com o diabo”

Flávio Bolsonaro atacou Lula durante discurso em São Paulo. - Foto: VITOR SOUZA / AFP

Em discurso durante evento de pré-campanha neste sábado, 16, o senador Flávio Bolsonaro (PL) comparou o presidente Lula (PT) ao diabo, ao afirmar que a eleição de outubro será uma disputa entre o bem e o mal.

Ao citar o petista, Flávio adotou um tom religioso, apontando que seu grupo político está com Deus, enquanto o grupo deLula está associado ao diabo.

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Ergam a cabeça, estufem o peito, porque a força está do nosso lado, a verdade está do nosso lado. Lula disse há pouco tempo que ia fazer o diabo para conseguir se reeleger. Ele está com o diabo e nós estamos com Deus e nós vamos vencer porque o bem sempre vence o ma Flávio Bolsonaro (PL-RJ), senador

Ainda em sua fala, Flávio fez uma série de críticas ao governo Lula e disse que o país está "de pernas para o ar" sob a gestão petista.

As declarações foram dadas dias após a revelação, pelo site Intercept Brasil, das conversas entre o filho de Jair Bolsonaro (PL) e o banqueiro Daniel Vorcaro, então dono do Banco Master.

"Eu amanheci com uma passagem na cabeça: ‘aquele que na dificuldade é fraco é realmente fraco’, e eles me subestimaram mais uma vez, achando que vão me calar, me intimidar, esquecendo que aqui tem sangue Bolsonaro, eu não vou desistir do Brasil", afirmou o senador.