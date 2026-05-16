Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ELEIÇÕES

DISCURSO INFLAMADO

Flávio Bolsonaro diz que “está com Deus” e Lula “com o diabo”

Declaração foi dada dias após a revelação de conversas do senador com Daniel Vorcaro

Anderson Ramos
Por
Flávio Bolsonaro atacou Lula durante discurso em São Paulo.
Flávio Bolsonaro atacou Lula durante discurso em São Paulo. -

Em discurso durante evento de pré-campanha neste sábado, 16, o senador Flávio Bolsonaro (PL) comparou o presidente Lula (PT) ao diabo, ao afirmar que a eleição de outubro será uma disputa entre o bem e o mal.

Ao citar o petista, Flávio adotou um tom religioso, apontando que seu grupo político está com Deus, enquanto o grupo deLula está associado ao diabo.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Ergam a cabeça, estufem o peito, porque a força está do nosso lado, a verdade está do nosso lado. Lula disse há pouco tempo que ia fazer o diabo para conseguir se reeleger. Ele está com o diabo e nós estamos com Deus e nós vamos vencer porque o bem sempre vence o ma

Flávio Bolsonaro (PL-RJ), senador

Ainda em sua fala, Flávio fez uma série de críticas ao governo Lula e disse que o país está "de pernas para o ar" sob a gestão petista.

Leia Também:

ESCÂNDALO

Petista desafia Flávio Bolsonaro a assinar “CPI do Dark Horse"
Petista desafia Flávio Bolsonaro a assinar “CPI do Dark Horse" imagem

VÍDEO

"Pega ladrão" e "bandido": Flávio Bolsonaro é recebido com protestos no Rio; veja vídeo
"Pega ladrão" e "bandido": Flávio Bolsonaro é recebido com protestos no Rio; veja vídeo imagem

POLÍTICA

Adeus, Flávio? Centrão articula chapa feminina contra Lula
Adeus, Flávio? Centrão articula chapa feminina contra Lula imagem

As declarações foram dadas dias após a revelação, pelo site Intercept Brasil, das conversas entre o filho de Jair Bolsonaro (PL) e o banqueiro Daniel Vorcaro, então dono do Banco Master.

"Eu amanheci com uma passagem na cabeça: ‘aquele que na dificuldade é fraco é realmente fraco’, e eles me subestimaram mais uma vez, achando que vão me calar, me intimidar, esquecendo que aqui tem sangue Bolsonaro, eu não vou desistir do Brasil", afirmou o senador.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Flávio Bolsonaro (@flaviobolsonaro)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

Banco MAster Daniel Vorcaro Flávio Bolsonaro Lula

Relacionadas

Mais lidas