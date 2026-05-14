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NA BAHIA

Lula ironiza relação de Flávio com Vorcaro: "Isso é caso de polícia"

Comentário do presidente aconteceu durante sua visita a Fafen, em Camaçari

Leonardo Almeida e Anderson Ramos
Por Leonardo Almeida e Anderson Ramos
| Atualizada em
Lula discursa na Fafen.
Lula discursa na Fafen. -

O presidente Lula (PT) comentou sobre a relação entre o senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o fundador do Banco Master, Daniel Vorcaro, revelada em reportagem do site The Intecept Brasil.

Em meio ao seu discurso na visita a Fábrica de Fertilizantres Nitrogenados (Fafen) de Camaçari, nesta quinta-feira, 14, o presidente foi provocado por uma pessoa da plateia a falar sobre o caso, e ele respondeu:

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Eu não vou comentar, isso é caso de polícia não é meu. Eu não sou policial, eu não sou procurador-geral. O meu caso é tratar do povo brasileiro é tratar da Petrobras
disse Lula arrancando aplausos dos presentes

A reportagem mostra que o senador teria intermediado R$ 134 milhões com o banqueiro e que os recursos seriam destinados ao financiamento do filme “Dark Horse”, produção sobre a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro, pai de Flávio.

Retomada da Fafen

A Fafen de Camaçari voltou a operar em janeiro deste ano, após ter sido hibernada pela Petrobras em 2019, durante o processo de desinvestimentos da companhia.

A reativação da planta faz parte da estratégia do governo federal para fortalecer a produção nacional de fertilizantes nitrogenados e reduzir a dependência de importações do setor.

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Com investimento de R$ 100 milhões, a unidade já opera com 90% de sua capacidade total e atende 5% da demanda nacional.

A fábrica é capaz de produzir 1.300 toneladas diárias (t/d) de ureia, 1.300 t/d de amônia, além de 178 t/d de Agente Redutor Líquido Automotivo (ARLA 32).

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Banco MAster Daniel Vorcaro Flávio Bolsonaro Lula

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