CAMAÇARI
Lula na Bahia: presidente entrega moradias e anuncia retomada da Fafen
Presidente desembarcou em Salvador nesta manhã; veja detalhes da agenda presidencial
Trajado de branco e chápeu panamá, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarcou no aeroporto de Salvador na manhã desta quinta-feira, 14, para cumprir agenda em Camaçari, Região Metropolitana da capital (RMS).
O chefe do Executivo federal deve passar à tarde no estado, onde realizará uma série de entregas, incluindo um dos considerados importantes anúncio para o setor da indústria: a reativação da Fafen (Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados da Bahia).
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Em Camaçari, o presidente Lula (PT) fará as seguintes atividades oficiais:
- Entrega de 384 unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida, nos residenciais Verdes Horizontes I e II, em Camaçari;
- Encontro na Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados da Bahia (Fafen), no Polo Industrial de Camaçari.
As agendas do mandatário contará com a presença das seguintes autoridades públicas:
- Jerônimo Rodrigues (PT), governador da Bahia, que o recepcionou no aeroporto de Salvador;
- Rui Costa (PT), ex-ministro da Casa Civil e pré-candidato ao Senado;
- Jaques Wagner (PT), senador e pré-candidato à reeleição;
- Geraldo Júnior (MDB, vice-governador;
- Luiz Caetano (PT), prefeito de Camaçari.
Além de deputados federais, estaduais e vereadores da base governista.
Confira publicação
As obras
Na ocasião, o petista deve entregar 384 unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida. A obra contou com investimento de R$ 65 milhões, por meio de recursos do Novo PAC.
Retomada da Fafen
A visita à Bahia inclui ainda um encontro na Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados da Bahia, em Camaçari.
A planta industrial voltou a operar em janeiro deste ano, após ter sido hibernada pela Petrobras em 2019, durante o processo de desinvestimentos da companhia.
A reativação da FAFEN faz parte da estratégia do governo federal para fortalecer a produção nacional de fertilizantes nitrogenados e reduzir a dependência de importações do setor.