Lula confirma presença em Camaçari para entregas nesta quinta

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou presença em agenda no município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), na manhã desta quinta-feira (14). Além do petista, o ministro das Cidades, Vladimir Lima, irá acompanhar as entregas. A agenda está prevista para às 10h.

De acordo com comunicado enviado à imprensa nesta terça (12), Lula irá visitar e entregar 384 unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida (MCMV), do Residencial Verdes Horizontes I e II, em Camaçari. As obras são resultado de um investimento de R$ 65 milhões do Novo PAC.

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Lula confirmou sua presença após convite do prefeito da cidade, Luiz Caetano (PT), que é um militante histórico do Partido dos Trabalhadores.

Novas visitas

Ainda há a expectativa de que Lula visite o estado mais vezes em breve. Na semana passada, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) revelou que convidou o presidente para duas agendas na Bahia nos próximos meses.

O primeiro convite é para o início da operação assistida do VLT de Salvador, previsto para os dias 15 e 16 de junho. O segundo é para a reinauguração do Teatro Castro Alves (TCA), marcada para 1º de julho.