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Jerônimo Rodrigues quer Lula no início da operação do VLT: “Fiz o convite”

Governador revelou que pediu ao presidente para partipar de duas entregas no estado

Ane Catarine e Yuri Abreu
Por Ane Catarine e Yuri Abreu
| Atualizada em

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Presidente Lula e o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues
Presidente Lula e o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) revelou nesta quinta-feira, 7, que convidou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para duas agendas na Bahia nos próximos meses.

Segundo ele, o primeiro convite é para o início da operação assistida do VLT de Salvador, previsto para os dias 15 e 16 de junho. O segundo é para a reinauguração do Teatro Castro Alves (TCA), marcada para 1º de julho.

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“Na semana passada, fiz dois convites ao presidente Lula para participar de entregas importantes. Ele, no entanto, me confirmou que deve estar aqui no dia 2 de Julho. Esperamos que possa vir”, afirmou o governador.

A declaração foi dada em conversa com a imprensa durante a assinatura da ordem de serviço para a construção de uma maternidade estadual em Lauro de Freitas.

Operação assistida do VLT

Conforme informações obtidas pelo portal A TARDE com exclusividade, o trecho entre a Calçada e o Lobato será o primeiro a entrar em funcionamento no VLT de Salvador, permitindo que os usuários utilizem o modal em horários específicos de teste.

A expectativa da Companhia deTransportes da Bahia (CTB) é iniciar essa fase antes do São João.

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Reabertura do TCA

A obra do Teatro Castro Alves está com 85% de execução. O equipamento permanece fechado há três anos, após o incêndio que atingiu o telhado em janeiro de 2023.

A reforma entrou na fase final, principalmente na montagem da Sala Principal. Segundo apuração do portal, a reabertura contará com uma programação especial ao longo do mês de julho.

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Tags:

Jerônimo Rodrigues Lula VLT de Salvador

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