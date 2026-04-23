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MOBILIDADE URBANA

Obras do VLT alteram trânsito no bairro de Pirajá; veja mudanças

Mudanças constam em portaria publicada pela Transalvador

Ane Catarine
Por
| Atualizada em

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Obras VLT
Obras VLT -

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) autorizou obras do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) na Rua da Paz de Derba, no bairro de Pirajá. As intervenções, que podem impactar o trânsito na região, incluem a implantação de dutos subterrâneos de energia e têm duração prevista de até 180 dias.

A autorização foi publicada em portaria no Diário Oficial do Município (DOM) e está vinculada ao lote 02 do projeto.

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Mesmo sem previsão de bloqueio total da via, a expectativa é de alterações na circulação de veículos e pedestres ao longo do período de execução.

O que muda no trânsito

As intervenções, que começarão após a liberação do alvará pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur), serão realizadas apenas durante o dia e fora dos horários de pico:

  • das 8h30 às 11h30
  • das 13h30 às 17h

Após esses períodos, a via deve ser totalmente liberada para o tráfego, inclusive nos trechos onde houver escavações.

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Vale ressaltar que as máquinas e equipamentos não poderão ocupar toda a pista. Caso isso ocorra, a Transalvador poderá interromper as obras, parcial ou totalmente, se houver impacto significativo no trânsito.

Orientação para motoristas

Para reduzir transtornos, a empresa responsável pela obra deverá instalar painéis informativos na via e disponibilizar agentes para orientar o trânsito durante a execução dos serviços.

Circulação de pedestres

Para quem passa a pé, será mantido um espaço mínimo de 1,20 metro nas calçadas, com sinalização para garantir a circulação com segurança durante as obras.

Andamento das obras do VLT

O VLT terá cerca de 43,7 km de extensão e 50 paradas, divididos em três trechos em implantação desde 2024:

Quando concluído, o sistema deve integrar diferentes modais e facilitar o deslocamento na capital baiana.

Qual será o preço da passagem do VLT?

Embora o valor ainda dependa de definição final, o governo da Bahia já informou que a tarifa será equivalente à do metrô. Atualmente, a passagem custa R$ 4,10.

O principal benefício será a integração com outros modais. Com o uso do cartão de transporte, o passageiro poderá fazer a integração entre VLT, metrô e BRT dentro do tempo permitido, sem pagar uma nova tarifa.

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